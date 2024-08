- Dans une formulation différente, Ramelow exprime son espoir d'un traitement plus équitable avant les élections législatives.

Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow (Parti de gauche), a condamné la propagation de la peur et des informations erronées sur les réseaux sociaux à l'approche de l'élection régionale du 1er septembre. Les citoyens ont le droit de choisir qui formera le nouveau parlement, et il est inapproprié et irrespectueux de diffamer la santé de quelqu'un en ligne ou de tenter de influencer l'opinion des électeurs de l'extérieur. Ramelow a tenu ces propos lors de la dernière réunion du gouvernement coalition rouge-rouge-vert avant l'élection dimanche prochain.

Il a remercié ceux qui restent solidaires en ces temps difficiles et travaillent pour un processus électoral équitable et le respect de la démocratie. Environ 30 000 bénévoles seront présents le jour du vote, avec près de 1,66 million d'électeurs éligibles, dont 79 000 nouveaux votants. Un total de 15 partis sont en lice pour l'élection régionale, selon la commission électorale.

Ramelow: Promouvoir la justice et la transparence

En tant que candidat principal du Parti de gauche, Ramelow espère un fort taux de participation. Une démocratie saine repose sur ses citoyens. Il aspire à la justice, à plus de transparence, sans pression ni menaces, pour aboutir à un "choix honnête et libre".

Ramelow a reconnu que le gouvernement coalition rouge-rouge-vert continuera de servir l'État jusqu'à ce que le nouveau gouvernement soit investi lors de la première séance du nouveau parlement. "Nous ne laisserons aucun problème urgent de côté", a-t-il garantit.

Selon les sondages, rouge-rouge-vert semble peu probable de remporter un troisième mandat en Thuringe.

