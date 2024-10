Dans une finale extraordinaire de l'Open de Chine, le meilleur adversaire Jannik Sinner tombe devant la star montante Carlos Alcaraz.

Après trois rounds épuisants, Carlos Alcaraz d'Espagne a remporté la victoire sur le numéro un mondial Jannik Sinner, s'imposant 6-7, 6-4, 7-6 pour ajouter un 16ème titre du circuit ATP à son palmarès.

Les deux joueurs ont fait preuve d'un talent remarquable lors de cette rencontre passionnante, confirmant leur statut de deux des meilleurs joueurs actuels.

Bien que Alcaraz affiche désormais un bilan de 3-0 face à Sinner cette saison, le numéro 3 espagnol a renouvelé son admiration pour l'Italien.

"C'était un match très serré", a déclaré Alcaraz après sa victoire. "Jannik a une fois de plus démontré qu'il est probablement le meilleur joueur du monde - en tout cas dans mon livre. Son jeu est incroyablement impressionnant. Le niveau de tennis qu'il joue, c'est hallucinant. Physiquement et mentalement, c'est une bête."

Les deux joueurs ont remporté les quatre principaux trophées de cette saison - Sinner s'adjugeant les titres de l'Open d'Australie et de l'US Open, tandis qu'Alcaraz remportait les couronnes de Wimbledon et de Roland-Garros.

Alcaraz a pris un avantage précoce dans le premier set, mais Sinner a trouvé son rythme et a réussi à sauver trois balles de set, avant de l'emporter dans un tie-break serré du premier set.

L'Italien, en pleine série de 15 victoires consécutives, a continué à imposer son jeu dans le deuxième set, mettant la pression sur Alcaraz. Despite plusieurs occasions de break, Alcaraz a réussi à tenir bon, égalisant à un set partout pour envoyer le match dans une troisième manche.

Alcaraz a semblé prendre l'ascendant dans le troisième set, prenant une confortable avance de 3-1. Mais Sinner a refusé de flancher et a réussi à revenir, égalisant lors d'un tie-break tendu de la troisième manche.

Alcaraz a alors pris le contrôle et a remporté sept points consécutifs pour s'imposer après une lutte intense de 3 heures et 21 minutes - établissant le record de la plus longue rencontre de l'histoire du tournoi.

"Je suis vraiment ravi d'avoir réussi à gagner ce troisième set", a déclaré Alcaraz après l'un des matches les plus passionnants de l'année. "Même si Sinner a de nouveau breaker mon service et que notre situation était très serrée, j'ai continué à pousser et j'ai finalement remporté la victoire."

Grâce à cette victoire, Alcaraz est devenu le premier joueur à remporter des titres ATP 500 sur les trois surfaces depuis la création de la série en 2009.

La défaite de Sinner intervient à un moment peu opportun, alors qu'il doit s'absenter du circuit tennis.

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a déposé un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) suite à une décision d'un tribunal indépendant selon laquelle Sinner n'était pas responsable de deux tests positifs à une substance interdite en mars 2024.

Le joueur de 23 ans évite pour l'instant une suspension de compétition depuis que l'Agence internationale de l'intégrité du tennis (ITIA) a déclaré en août qu'il n'était pas responsable des résultats positifs au Clostebol, malgré des échantillons prélevés huit jours

