Dans une enquête sur le terrorisme, de nombreuses personnes soupçonnées de croyances suprémacistes blanches extrémistes ont été arrêtées dans la région de Los Angeles.

Les membres et associés du gang des Peckerwoods, ainsi que de nombreux affiliés, ont été accusés dans une vaste inculpation fédérale. Cette inculpation englobe des allégations de crime organisé, de distribution illégale d'armes à feu, de trafic de stupéfiants et de malversations financières, selon les autorités.

Les inculpations de mercredi n'ont pas inclus d'allusions à une attaque planifiée imminente, mais Martin Estrada, le procureur des États-Unis pour le district central de Californie, a affirmé : "Cette organisation a pour principal objectif d'orchestrer des attaques contre les minorités raciales, ethniques et religieuses. ... Nous n'allons pas rester les bras croisés jusqu'à la prochaine catastrophe pour intervenir."

Plus de 40 membres et associés présumés du gang des Peckerwoods ont été arrêtés lors des opérations de mercredi, plusieurs étant déjà en détention. Estrada a qualifié cet événement de l'une des plus importantes opérations jamais menées par le département de la Justice contre une collecte de néo-nazis, suprémacistes blancs et extrémistes violents.

Les arrestations ont impliqué divers groupes d'intervention fédéraux et locaux, notamment la Task Force conjointe antiterroriste et l'équipe de libération d'otages du FBI, selon une source de CNN.

Animés par 'la haine' et 'le préjugé'

Établis dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, le gang des Peckerwoods sert principalement de branche locale de l'Aryan Brotherhood, selon Akil Davis, chef du bureau de terrain du FBI à Los Angeles. Leurs activités criminelles couvrent divers domaines tels que le trafic de drogue, la fraude, la violence et le vol d'identité, selon le procureur des États-Unis.

En s'associant à l'Aryan Brotherhood, les gangsters locaux peuvent s'adonner à des activités extrajudiciaires et financer leurs alliés emprisonnés, a expliqué Estrada. De plus, le gang prospère grâce à l'association de l'Aryan Brotherhood avec la mafia mexicaine, ce qui leur offre plus d'opportunités de commettre des crimes en dehors de la prison.

"Ce qui les distingue vraiment, définissant leur essence, c'est leur haine et leur préjugé profonds envers les minorités raciales, ethniques et religieuses", a résumé Estrada.

Un ancien membre incarcéré a émis des menaces en ligne contre les Juifs, tandis que des messages haineux ont été découverts dans ses locaux résidentiels, selon Estrada.

Le gang des Peckerwoods porte le nom de Peckerwoods, un terme péjoratif historique utilisé contre les Caucasiens dans le système pénitentiaire, selon Estrada.

Le groupe affiche publiquement son allégeance aux idéologies néo-nazies par des tatouages, des vêtements et les réseaux sociaux. Ils collectionnent également des souvenirs nazis, notamment des swastikas et des drapeaux confédérés, a souligné Estrada.

Au cours de l'enquête, les forces de l'ordre ont saisi de grandes quantités d'armes à feu prohibées, "des matériaux explosifs" et plusieurs dozens de livres de fentanyl, de méthamphétamine et d'héroïne, ont confirmé les officiels.

Si les accusés sont finalement reconnus coupables, ils encourent une peine de prison à vie dans une prison fédérale, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie.

