Dans une défaite contre les As de Las Vegas, Caitlin Clark des Indiana Fever dépasse le record d'assistance de la WNBA en une seule saison.

Dans le jeu, Clark avait besoin de seulement quatre passes supplémentaires pour égaler le record de 316 passes d'Thomas, établi par la gardienne Alyssa du Connecticut Sun. Elle a dépassé ce chiffre lors du deuxième quart, en envoyant une passe en jeu à sa coéquipière Mitchell, qui a ensuite pénétré dans la raquette et marqué.

Le match s'est terminé avec Clark marquant 18 points, distribuant 9 passes et attrapant 8 rebonds. Mitchell s'est également démarquée, menant l'Indiana avec 20 points lors de leur défaite.

Cet exploit remarquable a encore mis en valeur la saison 2024 exceptionnelle de Clark, remplie de jalons tels que l'établissement du record du WNBA pour le nombre de passes dans un seul match avec 19 contre les Dallas Wings en juillet et la rupture du record de passes pour les recrues le mois précédent. Clark est également devenue la première recrue de la ligue à réaliser un triple-double et détient le record du plus grand nombre de trois-points marqués par une recrue.

L'Indiana est entrée à la mi-temps en retard 43-35, mais Clark a brillé lors du troisième quart, marquant 14 points et réduisant l'écart à seulement trois points. Un tir à trois points de Dantas a égalisé le score à 60-60 lors du quatrième quart, mais Las Vegas a répliqué avec une série de 9-2 pour augmenter leur avantage.

Le Fever a eu la chance de revenir à égalité à la fin du match, mais la tentative de trois points de Boston a échoué. Gray a ensuite obtenu une paire de lancers francs, assurant la victoire pour Las Vegas.

Wilson a poursuivi sa saison remarquable, terminant avec 15 points et 17 rebonds après avoir battu le record de points marqués en une saison de la WNBA la veille. Gray a ajouté 21 points et six passes pour leur victoire.

Après le match, Clark a été interrogée sur sa performance impressionnante et les jalons de Wilson et de la recrue de Chicago Sky Reese.

"Je pense que cela met simplement en évidence l'année incroyable que cette ligue a eue, avec un basketball vraiment exceptionnel", a déclaré Clark. "Given that we're not even at the playoffs yet, it's thrilling to see records tumbling down while also enjoying the outstanding basketball on display. That's the reason why fans have been flocking to the games and viewership has skyrocketed this year," she said.

"I believe everyone is raising their game, with the competition only growing stronger and stronger. As a competitor, it's a joy to step onto the court every night, knowing that whichever opponent you're facing, they'll be giving their best. That's what makes it such a thrilling experience. Watching everyone elevate their performance and rise to the occasion has been truly exhilarating for me too," Clark a conclu.

Bien que le Fever ait subi une deuxième défaite consécutive contre Las Vegas, ils ont conservé leur sixième place au classement et ont obtenu une place en playoffs. L'Indiana se prépare à affronter Dallas dimanche avant de terminer leur saison régulière contre les Washington Mystics le 19 septembre.

Le triple-double de Clark et la performance record de Wilson en termes de points ont également montré le niveau de compétition élevé de cette scène sportive de l'année, où les joueurs se poussent constamment à de nouveaux sommets. L'excitation dans la WNBA continue de croître à mesure que les fans attendent avec impatience chaque match pour Witnesser d'autres moments historiques.

