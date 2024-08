- Dans une déclaration, le président Macron a officiellement lancé les Jeux paralympiques.

Le président français Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi des XVII Jeux Paralympiques à Paris à 22h37. Avant cela, 168 nations, dont la délégation allemande, ont été captivées par le spectacle spectaculaire et le cadre époustouflant entre les Champs-Élysées et la Place de la Concorde. Plus de 50 000 spectateurs ont assisté à cet événement, agrémenté de diverses performances musicales.

Andrew Parsons, président du Comité international paralympique, a appelé à l'harmonie dans son discours. "Nous sommes dans la période la plus cruciale de notre temps. Avec les conflits qui s'intensifient dans le monde, laissons le sport nous réunir", a déclaré l'officier brésilien avant le premier jour de compétition, qui a commencé à 8h30 avec les joueurs de badminton à l'Arena Porte de la Chapelle.

Il a ensuite utilisé le slogan de la République française actuelle, "Liberté, Égalité, Fraternité", pour plaider en faveur d'une plus grande empathie dans la société et de l'acceptation des personnes handicapées.

La cérémonie a officiellement commencé, marquant le début des compétitions sportives des XVII Jeux Paralympiques.

