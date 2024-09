Dans une déclaration du département de la santé du Hamas, il est indiqué que 19 personnes ont péri dans une attaque israélienne sur une zone humanitaire désignée.

Dix-neuf individus ont été transportés à l'hôpital, selon un communiqué du ministère de la Santé, suite à une attaque nocturne. Plus de soixante individus ont été blessés, certains grièvement. Le ministère de la Santé estimait que d'autres individus pourraient être coincés sous les décombres. Initialement, la Défense civile palestinienne a rapporté un bilan de quarante morts.

Selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmud Basal, des familles entières ont disparu dans le sol, ensevelies dans des trous profonds. Les tentes de réfugiés, selon son compte-rendu, étaient ciblées. Les résidents n'avaient pas été prévenus avant l'attaque, qui a entraîné la création de trois cratères importants dans le sol.

L'armée israélienne a affirmé que l'attaque était dirigée contre un centre de commandement de Hamas. Elle a accusé les organisations terroristes dans la bande de Gaza d'utiliser l'infrastructure civile et humanitaire, comme les zones humanitaires désignées, pour mener des attaques contre Israël et son armée. En conséquence, Hamas aurait opéré à partir d'un centre de commandement et de contrôle dans la zone humanitaire de Khan Yunis.

Hamas a affirmé qu'il n'y avait pas de combattants dans la zone cible. Ils ont qualifié la description de l'armée israélienne de "mensonge flagrant", partagé via le service de messagerie Telegram.

Le coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a condamné l'attaque, en soulignant la nécessité de respecter le droit humanitaire en faveur de la population civile. Simultanément, il a souligné que les civils ne doivent jamais être utilisés comme boucliers. La Turquie a condamné "la massacre d'Israël de dozens of Palestinians", en la qualifiant de crime de guerre.

L'armée israélienne avait précédemment désigné Al-Mawasi comme une zone de sécurité pour les civils au début de la guerre de Gaza. Plus de quarante mille Palestiniens déplacés par le conflit ont cherché refuge là-bas. Cependant, l'armée israélienne effectue occasionnellement des attaques dans la région et ses environs.

Al-Shair, l'un des individus déplacés qui ont cherché refuge dans la région côtière, a décrit comment l'attaque s'est produite pendant leur sommeil et a allumé un feu. Malgré les conseils de l'armée israélienne aux Palestiniens de chercher refuge à Al-Mawasi, une zone de sécurité, al-Shair a remis en question la sécurité de l'emplacement.

Israël et Hamas sont en conflit depuis onze mois. Le conflit a commencé suite à l'attaque massive de Hamas contre Israël le 7 octobre de l'année dernière. Selon les rapports israéliens, les combattants de Hamas, ainsi que d'autres groupes palestiniens

