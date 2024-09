Dans une décision sans équivoque, Caitlin Clark a été déclarée recrue de l'année de la WNBA après sa campagne record.

La joueuse vedette des Indiana Fever a également été mise en avant dans l'équipe de haut niveau de l'AP, ainsi que dans l'équipe des recrues, alors que ces distinctions ont été annoncées un dimanche. La WNBA révèlera son Rookie of the Year et le reste de ses prix pendant les playoffs, qui ont commencé un dimanche.

Clark, qui a déjà laissé sa marque sur le sport malgré sa courte carrière, a déclaré que c'était un "énorme privilège" d'être appréciée par les journalistes et les commentateurs sportifs.

"Cette reconnaissance ne serait pas possible sans un groupe exceptionnel de coéquipières et d'entraîneuses, et nous sommes impatientes de poursuivre notre saison régulière passionnante en playoffs", a-t-elle déclaré à l'AP.

Clark a commencé sa saison rookie sous une forte pression, mais elle a certainement tenu ses engagements.

La jeune femme de 22 ans, qui a conduit son équipe à leur première qualification pour les playoffs depuis 2016, a joué tous les matchs de la saison régulière pour les Fever et a réussi à battre de nouveaux records.

Elle a établi le record de passes décisives en une saison de la WNBA (337), en réalisant cet exploit avec un record de la ligue de 19 passes décisives en un seul match.

Clark est également devenue la première recrue à réaliser un triple-double et détient le record du plus grand nombre de paniers à trois points marqués par une recrue dans l'histoire de la ligue.

En dehors du terrain, la gardienne a été essentielle pour attirer de nouveaux fans vers le sport, avec une augmentation des chiffres de fréquentation de la WNBA à la clé.

Malheureusement, le début des playoffs de Clark ne s'est pas déroulé comme prévu un dimanche, car les Fever ont subi une lourde défaite de 93-69 contre le Connecticut Sun en match 1.

Clark et les Fever chercheront à égaliser la série en match 2, prévu contre le Sun à Connecticut un mercredi à 19h30 HE.

La performance exceptionnelle de Clark dans la WNBA, notamment en battant le record de passes décisives en une saison et en devenant la première recrue à réaliser un triple-double, a considérablement contribué à l'intérêt croissant pour le basket-ball féminin en tant que sport.

Malgré un début de playoffs difficile, Clark continue de montrer sa passion pour le sport, en visant à mener son équipe vers la victoire dans les matchs à venir.

Lire aussi: