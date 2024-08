Dans une décision révolutionnaire, une personne transgenre australienne triomphe d'une bataille juridique contre une application exclusivement féminine.

En 2022, Roxanne Tickle a engagé des poursuites légales contre l'application australienne Giggle for Girls et sa fondatrice Sally Grover, l'accusant de discrimination illégale basée sur l'identité de genre dans ses services. Tickle a affirmé que Grover avait résilié son compte après avoir vu sa photo et l'avoir perçue comme masculine.

La Cour fédérale d'Australie, la deuxième plus haute juridiction du pays, a ordonné à Giggle for Girls de verser à Tickle 10 000 A$ (6 700 $) de dommages et frais juridiques, mais a refusé d'exiger que l'entreprise présente des excuses écrites, que Tickle avait demandées.

Selon le juge Robert Bromwich, la revendication de Tickle de discrimination directe basée sur l'identité de genre n'a pas réussi, mais sa revendication de discrimination indirecte basée sur l'identité de genre l'a été.

Cette décision a été la première fois que la Cour fédérale a rendu une décision sur la discrimination basée sur l'identité de genre depuis les modifications apportées à la loi sur la discrimination sexuelle en 2013.

La professeure Paula Gerber de la Faculté de droit de l'Université Monash a déclaré : "Cette décision est une victoire importante pour les femmes transgenres en Australie. Cette affaire envoie un message clair qu'il est illégal de traiter les femmes transgenres différemment des femmes cisgenres. Il n'est pas permis de prendre des décisions sur le genre de quelqu'un en se basant sur son apparence."

Giggle for Girls s'était présenté comme un "espace sûr" pour que les femmes partagent leurs expériences et avait plus de 20 000 utilisateurs en 2021, selon les dossiers de la cour. L'application a cessé ses activités en 2022 mais devrait bientôt reprendre, selon Grover.

Bromwich a déclaré que Giggle for Girls ne considérait que le sexe assigné à la naissance comme base valide pour qu'une personne affirme être un homme ou une femme. Tickle, qui avait été assignée à un sexe masculin à la naissance, avait subi une chirurgie de réaffirmation de genre et avait fait mettre à jour son acte de naissance, selon lui.

Grover a réagi au verdict sur les réseaux sociaux en déclarant : "Malheureusement, nous avons reçu le jugement que nous attendions. La lutte pour les droits des femmes continue."

Tickle a décrit le verdict comme "guérisseur" et a révélé qu'elle avait fait face à des commentaires haineux en ligne et avait eu des articles de merc

