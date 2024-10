Dans une décision récente, un juge de Géorgie rejette une plainte déposée par des représentants républicains, exprimant des réserves concernant l'intégrité des machines de vote.

Le juge du comté de Fulton, McAfee, a déclaré dans son récent arrêt que l'équipement est toujours certifié, et que les risques potentiels de violations de sécurité sont, pour l'instant, purement théoriques.

Le procès infructueux, intenté par des officiels du GOP du comté de Dekalb ainsi que par des avocats pro-Trump peu avant l'élection en Géorgie, affirmait que les machines à voter Dominion n'étaient pas conformes aux lois de Géorgie. Les officiels demandaient que le bureau du secrétaire d'État rende les registres de vote et les images de bulletins accessibles à l'inspection publique dans les 24 heures suivant l'élection.

Cependant, McAfee a affirmé que la mesure demandée n'aurait pas résolu les vulnérabilités et que la question devait être réglée par les décideurs politiques plutôt que par les tribunaux.

Les officiels républicains de Géorgie, y compris le secrétaire d'État Brad Raffensperger, maintiennent fermement que l'équipement est sécurisé et qu'aucune preuve de fraude généralisée n'a été découverte. Ils ont affirmé que le procès visait à tromper les électeurs et à préparer le terrain pour mettre en doute les résultats de l'élection de 2024 si Trump perd à nouveau.

Les républicains ont constamment formulé des allégations non étayées selon lesquelles les systèmes de vote Dominion ont été exploités lors d'élections précédentes, entraînant une manipulation et un changement de vote généralisés par des acteurs malveillants.

Démontrer que des vulnérabilités reconnues dans ces systèmes, certaines reconnues par les officiels fédéraux des élections, ont été exploitées est crucial pour distinguer les événements réels des spéculations qui motivent la plainte.

Au cours de l'audience, Harry MacDougald, un avocat pro-Trump pour le GOP du comté de DeKalb, a appelé plusieurs témoins. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a présenté de preuves concrètes de l'exploitation des vulnérabilités des systèmes de vote Dominion lors des élections précédentes en Géorgie. MacDougald représente également Jeffrey Clark, un ancien officiel du département de la Justice faisant face à des chefs d'accusation criminels en Géorgie pour son rôle présumé dans la tentative d'invalidation des résultats de l'élection de 2020 (Clark a plaidé non coupable et n'était pas impliqué dans le nouveau procès).

Un témoin de cette semaine a déclaré avoir découvert "des centaines de vulnérabilités" dans les systèmes de vote Dominion, mais a admis qu'elles ne sont pas spécifiques à la Géorgie.

Les officiels des élections de Géorgie continuent d'affirmer que les systèmes de vote de l'État sont sécurisés grâce aux mécanismes de surveillance des irrégularités en place.

Cependant, le fait que la Géorgie n'ait pas encore mis en œuvre une mise à jour de sécurité largement recommandée pour ses systèmes Dominion soulève des questions sur la nécessité de faire plus pour garantir l'intégrité du prochain décompte des votes.

Alors que les officiels des élections de Géorgie assurent qu'ils ne pourront pas mettre à jour les systèmes de vote de l'État avant l'élection de 2024, ils affirment également qu'il est peu probable que des vulnérabilités soient exploitées dans des attaques réelles.

De plus, ils affirment avoir déjà adopté un certain nombre de recommandations de sécurité sans nécessiter de mises à jour logicielles.

Le débat politique continu autour des systèmes de vote Dominion implique souvent des allégations non étayées de manipulation. McAfee a suggéré que la question de la résolution des vulnérabilités dans ces systèmes devrait être traitée par les décideurs politiques, et non par les tribunaux.

