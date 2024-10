Dans une décision récente, un juge de Géorgie a jugé illégale la restriction de l'État sur les avortements après six semaines, permettant ainsi à la procédure de se poursuivre au-delà de cette période.

Dans un jugement rendu récemment, le juge Robert McBurney a déclaré que la loi de Géorgie sur la vie des enfants en danger, ou LIFE Act, porte atteinte aux droits constitutionnels d'une femme dans l'État.

Cette action en justice a été intentée par le Collectif des femmes de couleur SisterSong pour les droits reproductifs contre l'État de Géorgie.

Selon le verdict de McBurney, "lorsqu'un fœtus chez une femme atteint le stade de viabilité, où la société peut assumer les soins et la responsabilité pour la vie séparée, c'est seulement à ce moment-là que la société peut intervenir. Une interdiction non limitée de six semaines sur les avortements après la détection de l'activité cardiaque dans une grossesse est incompatible avec ces droits et l'équilibre garanti par la règle de viabilité entre la liberté et la vie privée d'une femme et l'intérêt de la société à protéger et à prendre soin des enfants non nés."

Initialement, la loi LIFE criminalisait la plupart des avortements après la détection de l'activité cardiaque chez un embryon, généralement autour de la sixième semaine de grossesse.

Après que la Cour suprême des États-Unis a abrogé Roe v. Wade en 2022, mettant ainsi fin au droit à l'avortement dans tout le pays, elle a confié aux États le pouvoir d'adopter des interdictions. Actuellement, 14 États interdisent l'avortement à tout stade de la grossesse, avec certaines exceptions. La Géorgie devient l'un des quatre États où de telles interdictions entrent en vigueur autour de la sixième semaine de grossesse, ce qui est souvent avant que les femmes ne découvrent leur grossesse.

La mise en œuvre de ces interdictions a eu un impact significatif sur le Sud, où les résidents doivent parcourir des centaines de kilomètres pour obtenir des procédures d'avortement légales.

Si cette décision est maintenue, elle pourrait offrir de nouvelles possibilités d'accès à l'avortement non seulement pour les résidents de Géorgie, mais aussi pour les résidents des États voisins qui subissent actuellement de longs trajets vers des États comme la Caroline du Nord ou l'Illinois.

La Géorgie a la possibilité de faire appel de la décision de McBurney. Kara Murray, directrice des communications du procureur général de Géorgie Chris Carr, a déclaré : "Nous pensons que la loi LIFE de la Géorgie est constitutionnellement solide, et nous ferons appel immédiatement de la décision de la cour inférieure."

La loi de la Géorgie a été adoptée par son législature en 2019 et signée par le gouverneur républicain Brian Kemp, mais a été empêchée d'entrer en vigueur jusqu'à ce que la Cour suprême annule Roe v. Wade, qui protégeait le droit à l'avortement pendant près de cinq décennies.

Dans son communiqué, Kemp a critiqué la décision en déclarant : "Une fois de plus, la volonté des Géorgiens et de leurs représentants a été subvertie par les convictions personnelles d'un seul juge. La défense des vies de nos citoyens les plus vulnérables est l'un de nos devoirs les plus sacrés, et la Géorgie continuera à protéger les vies des non-nés."

Avant l'entrée en vigueur de la loi LIFE, en moyenne plus de 4 400 avortements étaient pratiqués chaque mois en Géorgie. Depuis 2022, ce chiffre est passé à environ 2 400 avortements par mois, selon les statistiques compilées par la Society of Family Planning.

Plus tôt, la Cour suprême de l'État de Géorgie a confirmé la loi en 2023, renversant une décision de tribunal inférieur en invoquant, entre autres, "l'erreur du tribunal inférieur dans sa décision de se baser sur des décisions de la Cour suprême renversées pour conclure que certaines parties de la loi LIFE violaient la Constitution des États-Unis lors de son adoption en 2019. La même Constitution des États-Unis s'applique aujourd'hui qu'à l'époque de l'adoption de la loi LIFE, et les tribunaux de Géorgie sont tenus de se conformer à l'interprétation actuelle de la Cour suprême de la Constitution des États-Unis lorsqu'ils déterminent si une violation constitutionnelle existe."

Dans son ordre du lundi, McBurney a déclaré : "Une analyse des interprétations de la 'liberté' par les tribunaux de Géorgie révèle que la liberté en Géorgie englobe dans sa protection le pouvoir d'une femme de diriger son propre corps, de décider ce qui lui arrive et de rejeter l'intervention de l'État dans ses choix en matière de soins de santé."

Dans un communiqué de l'Union américaine pour les libertés civiles, la directrice exécutive de SisterSong, Monica Simpson, a déclaré : "Cette victoire est le résultat d'efforts acharnés et représente une étape importante vers l'atteinte de la justice reproductive en Géorgie. Nous remercions la cour pour sa reconnaissance de l'autonomie corporelle."

Comme la Géorgie ne dispose pas d'un mécanisme permettant aux citoyens d'introduire des initiatives de vote, il n'y a pas de référendum sur les droits à l'avortement prévu pour les élections de l'État en novembre de cette année. Cependant, les démocrates tentent de maintenir l'avortement comme un enjeu politique majeur dans l'État.

Le 20 septembre, la vice-présidente Kamala Harris s'est rendue à Atlanta pour dépeindre le candidat républicain à la présidence Donald Trump comme une menace pour les libertés et les vies des femmes, mettant en garde contre de nouvelles restrictions

Lire aussi: