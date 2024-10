Dans une décision récente, un juge américain a assoupli les restrictions sur l'avortement en Géorgie.

En Géorgie, un juge a récemment remis en question une loi stricte sur l'avortement qui interdisait les interruptions de grossesse dès l'identification d'un battement cardiaque fœtal. Cette loi dite "de battement de cœur" aurait imposé un interdit total sur l'avortement dès la détection d'un battement cardiaque, généralement autour de la sixième semaine de grossesse, lorsque de nombreuses femmes ignorent encore leur grossesse. Le juge Robert McBurney du Fulton County Superior Court a déclaré cette loi inconstitutionnelle.

Adoptée par la législature républicaine de Géorgie en 2019, la loi aurait rendu les avortements illégaux dès la détection d'un battement cardiaque fœtal. Cependant, après que la Cour suprême des États-Unis a aboli le droit national à l'avortement en 2022, la loi est entrée en vigueur.

La décision du juge permet temporairement les avortements en Géorgie jusqu'à ce que le fœtus soit considéré comme viable, généralement autour de la 22ème semaine de grossesse. Le juge McBurney a expliqué que la "loi Liberté en Géorgie" garantit aux femmes le droit de "décider de leur propre corps, de choisir ce qui leur arrive et ce qui se passe en elles, et de refuser l'ingérence de l'État dans les décisions concernant leur santé".

Possibilité de renversement de la décision

Le Center for Reproductive Rights, une organisation qui milite pour l'accès à la contraception et le droit à l'avortement aux États-Unis, a accueilli favorablement cette décision. Cependant, ils ont mis en garde contre la possibilité que le procureur général républicain de Géorgie, Chris Carr, demande à la Cour suprême de l'État de renverser la décision du juge et de réimposer la loi restrictive sur l'avortement.

La Géorgie, ainsi qu'environ 20 autres États américains, a adopté ou restreint sévèrement les avortements depuis que la Cour suprême des États-Unis a abrogé la décision historique "Roe v. Wade" en juin 2022, qui garantissait le droit à l'avortement des femmes dans tout le pays pendant presque un demi-siècle. Depuis, la responsabilité de rédiger les lois sur l'avortement a été renvoyée aux États individuels.

Grâce à la décision du juge Robert McBurney, les femmes en Géorgie peuvent temporairement continuer à avoir accès aux avortements malgré la loi stricte sur le battement de cœur. Cependant, le procureur général républicain de Géorgie, Chris Carr, pourrait chercher à renverser cette décision et à réinstaurer la loi restrictive sur l'avortement.

Lire aussi: