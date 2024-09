Dans une décision récente, un juge a contrecarré les efforts du procureur général du Texas pour empêcher un comté d'envoyer des formulaires d'inscription aux électeurs aux personnes qui n'ont pas encore été enregistrées.

Lundi, la juge Antonia Arteaga a déclaré irrelevante la demande de ordonnance provisoire et d'injonction temporaire proposée par le procureur général Ken Paxton, car le comté de Bexar avait déjà distribué les formulaires de demande.

Le 3 septembre, les commissaires du comté ont convenu d'un plan pour distribuer environ 210 000 formulaires de demande via un partenariat avec un prestataire externe. Paxton, un républicain, a exprimé des préoccupations concernant les problèmes juridiques potentiels si le comté de Bexar poursuivait sa collaboration avec Civic Government Solutions et a intenté un procès le lendemain.

Paxton a soutenu dans son procès que la distribution non sollicitée et généralisée de formulaires d'inscription sur les listes électorales par le comté était illégale. Cependant, les officiels du comté se sont sentis assurés de leur fondement juridique et ont poursuivi leur plan. Les formulaires ont été livrés à la fin de la semaine précédente, comme le confirment les officiels du comté.

"Depuis le début, nous pensions que les commissaires avaient le droit d'agir, et nous sommes ravis de la décision du juge aujourd'hui", a déclaré le procureur du comté de Bexar, Joe Gonzales, après l'audience, selon l'affilié CNN KABB.

CNN a contacté le bureau de Paxton pour obtenir leur point de vue sur la décision du juge.

Paxton a également engagé des poursuites judiciaires contre le comté de Travis, où se trouve Austin, dans le cadre d'une initiative plus large des dirigeants républicains du Texas contre les villes principalement démocrates qui cherchent à simplifier et à augmenter l'accessibilité du vote.

Le bureau de Paxton a créé une unité d'intégrité électorale en 2018 pour enquêter sur les allégations de fraude électorale, mais cela a abouti à peu de condamnations.

