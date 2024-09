La plus haute juridiction de l'État a statué sur des motifs procéduraux, déclarant qu'un tribunal inférieur compétent uniquement pour deux comtés (Philadelphie et Allegheny) n'aurait pas dû entendre l'affaire, car elle aurait dû concerner l'ensemble des 67 comtés de Pennsylvanie gérant les opérations électorales. Cependant, seuls des groupes de gauche ont déposé des poursuites contre seulement deux comtés.

Il y a deux semaines, la Cour commune a suspendu l'obligation de dates manuscrites sur les enveloppes extérieures. Toutefois, le récent renversement de cette décision par la Cour suprême pourrait entraîner la destruction de plusieurs milliers de bulletins valides dans un État pivot crucial lors de la course serrée à la présidentielle.

En Pennsylvanie, plus de démocrates que de républicains votent régulièrement par correspondance, et les électeurs plus âgés ont été plus susceptibles de voir leurs bulletins de vote par correspondance invalidés en raison de problèmes de dates d'enveloppes.

L'affaire a été tranchée par un vote de 4-3, avec deux démocrates soutenant les deux juges républicains pour renverser la décision de la Cour commune.

Les trois juges démocrates dissidents ont conseillé que la haute cour aurait dû examiner l'affaire, arguant qu'une "ruling urgente et décisive sur la question constitutionnelle soulevée est d'une importance publique capitale car elle aura un impact sur le décompte des bulletins dans l'élection générale à venir".

Le procès, intenté en mai, affirmait que l'obligation violait une disposition selon laquelle toutes les élections doivent être "libres et égales" dans la constitution de l'État.

Selon les élections passées en Pennsylvanie, plus de 10 000 bulletins dans l'élection générale de cette année pourraient potentiellement être rejetés en raison de problèmes de dates d'enveloppes, ce qui pourrait influencer le résultat présidentiel. Avec 19 grands électeurs, la Pennsylvanie est un acteur important parmi les sept États pivots.

Les Pennsylvaniens voteront également pour savoir s'ils remplaceront le sénateur américain démocrate en fonction, Bob Casey, par le challenger républicain Dave McCormick, ainsi que pour 228 courses législatives de l'État et celles pour trésorier, auditeur général et procureur général.

Les tentatives pour obtenir des commentaires des avocats impliqués dans le procès ont été infructueuses.

Le débat politique en cours concernant les bulletins de vote par correspondance en Pennsylvanie est mis en évidence par la récente décision de la Cour suprême, qui pourrait influencer le décompte des bulletins dans la course serrée à la présidence. Le procès, contestant l'obligation de dates manuscrites sur les enveloppes, plaide en faveur de la préservation des élections libres et égales dans la constitution de l'État.

