Dans une décision récente, la Cour suprême de l'Arizona a déclaré que les électeurs qui ont un problème de preuve de citoyenneté sont toujours autorisés à voter "complètement", ce qui inclut les élections au niveau de l'État.

Le tribunal avait pour mission de déterminer si ces électeurs devaient recevoir un bulletin de vote "fédéral uniquement" ou le bulletin complet, incluant les élections étatiques et locales. Quel que soit le verdict, ces individus auraient eu la possibilité de voter pour le président.

L'Arizona utilise ces bulletins distincts en raison de l'obligation de l'État pour les électeurs de présenter une preuve de citoyenneté avant de participer aux élections étatiques et locales. Cependant, cette documentation n'est pas nécessaire pour voter dans les élections fédérales en Arizona.

La décision permettant à environ 98 000 électeurs d'utiliser le bulletin complet est une victoire pour le secrétaire d'État démocrate de l'Arizona et les groupes de défense progressistes qui ont milité pour ce résultat.

La Cour suprême de l'Arizona a rendu cette décision quelques jours seulement après le dépôt de la plainte. Les officiels des élections espéraient une résolution rapide de l'affaire pour minimiser la confusion avant la saison de vote.

Cette situation évolue et sera mise à jour.

CNN's Tierney Sneed a contribué à la rédaction de ce rapport.

Malgré la décision de la cour, le débat sur la politique et les droits de vote continue en Arizona, avec des défenseurs qui poussent pour des politiques de vote plus inclusives. Les enjeux politiques de ces questions ont attiré une attention significative aux niveaux étatique et national.

