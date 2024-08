- Dans une compétition passionnante, Patriot sort victorieux sur un bateau suisse dans une lutte tendue.

Le deuxième jour des épreuves qualificatives pour la 37ème America's Cup a été marqué par des vents légers qui ont retardé la confrontation entre le yacht américain "Patriot" et "BoatOne" d'Alinghi Red Bull Racing. Le duel a finalement eu lieu au large de Barcelone, mais l'équipe suisse a eu du mal à relever ses foils avant le départ dans la brise légère. En réponse, "Patriot" a pris la tête, entraînant une course difficile et lente où les deux bateaux ont souvent navigué avec leurs coques pleines plutôt qu'en vol sur leurs foils.

La confrontation tendue s'est soldée par une victoire des États-Unis lors de la Coupe Louis Vuitton. Le copilote Tom Slingsby a commenté : "Ce n'était pas beau à voir, c'était un véritable défi." Ineos Britannia a facilement dominé la deuxième course après un départ tonitruant. En conséquence, le comité de course a décidé de suspendre le calendrier des courses en raison des conditions météorologiques calmes.

Malheureusement, les défenseurs de la Coupe America de Nouvelle-Zélande n'ont pas pu participer. Leur yacht "Taihoro" a chuté de six mètres sur son berceau lors de sa sortie de l'eau. Le PDG de l'équipe, Grant Dalton, a déclaré : "Nous avons eu de la chance dans notre malchance car le bateau a atterri sur le berceau. L'équipe a dû découper une partie du bateau qui ressemblait au Titanic. Ils ont commencé à le réparer ce matin."

Le retour des défenseurs néo-zélandais sur la scène de course reste incertain. La Coupe Louis Vuitton se poursuivra jusqu'au 8 septembre, avec pour objectif d'identifier les quatre demi-finalistes parmi les cinq challengers.

La victoire de l'équipe américaine contre "BoatOne" d'Alinghi Red Bull Racing s'est déroulée dans les eaux difficiles de Barcelone, en Espagne. En raison de l'incident malheureux de l'équipe de Nouvelle-Zélande avec leur yacht "Taihoro", l'Espagne devient un lieu important pour les courses de la Coupe America à venir.

