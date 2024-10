Dans une communication récente, le président Biden avertit les dirigeants du Congrès que certains fonds de secours en cas de catastrophe devraient s'épuiser avant les prochaines élections.

Communiqué envoyé aux dirigeants politiques ce week-end et initialement obtenu par CNN, Biden a déclaré que l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA) et le Département de la Défense pourraient avoir besoin de fonds supplémentaires à l'avenir, bien qu'ils disposent actuellement de fonds suffisants pour répondre aux besoins immédiats de la récupération après l'ouragan. "Ils mènent des missions vitales, de sauvetage et d'entretien de la vie, et continueront à les accomplir dans les limites de financement actuelles", a écrit le Président.

Cependant, Biden a soulevé un autre drapeau rouge concernant l'aide financière dirigée par l'Administration des petites entreprises (SBA), conçue pour aider les propriétaires d'entreprises et les particuliers à récupérer les biens et équipements perdus ou endommagés. Selon Biden, ce programme "risque de manquer de fonds dans un délai de quelques semaines avant le retour du Congrès".

Le programme de prêt de l'SBA pour les catastrophes offre jusqu'à 2 millions de dollars aux entreprises et 500 000 dollars aux particuliers pour couvrir les coûts liés à la destruction ou à la perte de biens pendant le programme de prêt pour les catastrophes. En cas de catastrophes extrêmes, le programme de prêt pour les pertes économiques aide les entreprises à couvrir leurs frais de paie et à maintenir leurs opérations.

Des officiels anonymes de l'administration ont révélé que le programme a besoin de 1,6 milliard de dollars supplémentaires pour répondre aux besoins d'environ 3 000 nouvelles demandes liées aux dommages causés par l'Ouragan Helene.

En juin, la Maison Blanche a demandé 4 milliards de dollars de fonds d'urgence pour couvrir les dépenses liées à l'effondrement du pont Key Bridge à Baltimore, la récupération en cours après les incendies de forêt à Maui et les vents qui ont ravagé le Midwest. Cependant, un accord de financement préliminaire qui prolongeait les opérations du gouvernement jusqu'en décembre n'incluait pas cette demande. Par conséquent, la Maison Blanche a mis en garde contre le fait que le financement insuffisant pourrait entraîner "l'arrêt essentiel des opérations" pour le programme de prêt de catastrophe à l'automne.

During his visits to survey damage in North Carolina, Georgia, and Florida this week, Biden informed reporters that additional funding "cannot wait... individuals require assistance immediately."

In an interview with Fox News, House Speaker Mike Johnson asserted that lawmakers would evaluate the post-Helene requirements fully following the election. In his letter, Biden concurred that a comprehensive disaster relief package would be necessary when Congress reconvenes on November 12 - but emphasized that action on specific programs might be required prior to that date.

"It is essential that Congress prevents critical disaster programs, such as the SBA disaster loan program, from experiencing funding depletion during the Congressional Recess period," he penned.

Congress is presently on leave for the month of October before the election, as legislators campaign in their respective districts. Some legislators have urged Congress to return, if necessary - including Republican Senators Rick Scott of Florida and Lindsey Graham of South Carolina - although no plans for Congress to reconvene currently exist.

Following Hurricane Katrina's devastation of Louisiana in 2005, Congress curtailed its summer recess, with a handful of members returning to the floor to oversee an initial tranche of $10.5 billion in aid, which was adopted without dissent in both the House and the Senate. Such an action could potentially be viable with numerous members absent from Washington, if no opposition arose. In the Senate, however, a single member could inhibit its swift progression.

