Dans une bataille de tempo, Mama Gesa Krause est à bout de souffle.

15 Mois Après la Naissance de Sa Fille Lola, Gesa Felicitas Krause Concourt Pour Sa Quatrième Finale Olympique. Dans une Course Éprouvante Sur 3000 Mètres Steeple, la Berlinoise Ne Peut Pas Suivre les Favorites. Sa Participation Reste Impressionnante.

Gesa Felicitas Krause s'est battue, elle a tout donné - et a franchi la ligne d'arrivée épuisée : Mais son grand rêve avait déjà éclaté. Environ 15 mois après la naissance de sa fille Lola, Krause n'avait aucune chance de remporter une médaille dans le 3000 mètres steeple aux Jeux Olympiques. Krause a terminé 14ème et avant-dernière au Stade de France en 9:26.96 minutes.

"C'était vraiment pas ma course", a déclaré Krause les yeux remplis de larmes : "Et c'est vraiment amer quand une finale olympique ne se passe pas comme prévu du début à la fin. Quand on pense à tout ce qu'on a investi pour être là aujourd'hui, on aimerait s'être mieux présenté."

Dans un véritable duel de vitesse, la championne du monde basée au Bahreïn, Winfred Yavi (8:52.76), a remporté l'or devant l'Ugandaise Peruth Chemutai (8:53.34). Le bronze est revenu à la Kenyane Faith Cherotich (8:55.15).

À sa quatrième apparition olympique, Krause avait espéré à nouveau un grand coup de théâtre, ayant terminé cinquième à Tokyo il y a trois ans, sixième à Rio et septième à Londres. Mais la concurrence était trop forte pour l ancienne médaillée de bronze mondiale. Lea Meyer a terminé dixième à Paris avec un nouveau record personnel de 9:09.59 minutes. Olivia Gürth, sa partenaire d'entraînement, a été éliminée au tour préliminaire d'un centième de seconde.

"Lola a naturellement changé ma vie complètement"

La famille de Krause l'a encouragée depuis les tribunes, tous les sacrifices et les difficultés des derniers mois avaient déjà été récompensés pour Krause rien qu'en participant à ses quatrièmes Jeux Olympiques. "Bien sûr, le rêve est de gagner une médaille. Mais c'est très difficile à réaliser. Je le sais aussi", avait-elle déclaré auparavant. Mais Krause, qui avait déjà remporté l'argent aux Championnats d'Europe de Rome cette saison, a tout donné. Mais elle a dû abandonner tôt.

Et pourtant : Sa simple participation était déjà un succès pour Krause. "Lola a naturellement changé ma vie complètement", avait-elle déclaré. Ses objectifs sportifs, cependant, restaient extrêmement élevés, comme toujours chez Krause. Rarement un athlète peut se pousser autant, être aussi discipliné, travailler aussi dur sur un plan. Tout pour le grand rêve - qui ne s'est pas réalisé.

Depuis décembre, la Hesse se trouve dans quatre camps d'entraînement en Afrique du Sud et au Kenya - tous en tant que mère d'une jeune fille. Ses journées étaient méticuleusement planifiées, c'est la seule façon de gérer la vie quotidienne d'une mère et d'une athlète olympique. La course devant plus de 60 000 fans à Paris aurait pu être la dernière grande apparition de Krause dans les stades d'athlétisme du monde, peut-être un passage sur route arrive-t-il. "Je ne m'arrêterai pas", avait-elle déclaré avant la finale, mais a laissé ouvert comment cela

