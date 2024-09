Dans une attaque russe, le président ukrainien Zelensky rapporte 41 victimes et 180 blessés à Poltava, en Ukraine.

Une partie du bâtiment de l'Institut de Communication a été endommagée, a mentionné Zelenskyj via Telegram. Plusieurs personnes ont été tragiquement ensevelies sous les décombres.

Selon le ministère de la Défense ukrainien, les deux roquettes ont frappé peu après le début de l'alerte aérienne, alors qu'une majorité des gens n'avait pas encore atteint les abris anti-aériens. Les services d'urgence ont réussi à extirper plusieurs personnes des débris. Les opérations de sauvetage se poursuivaient.

Selon les informations des blogueurs militaires ukrainiens, la cible visée de l'attaque était une célébration militaire en plein air. La députée Mariana Besugla, membre du Comité de défense qui a fréquemment critiqué la direction militaire ukrainienne, a indiqué sur Telegram que des événements similaires s'étaient produits Previously, mais aucun officier supérieur n'avait encore été puni pour mettre en danger la sécurité des soldats.

Zelenskyj a annoncé avoir ordonné une "enquête détaillée et rapide" sur l'incident à Poltava. Il a promis de "mettre la Russie face à ses responsabilités" et a une fois de plus exhorté les alliés occidentaux de Kyiv à accélérer la livraison de nouveaux systèmes de défense aérienne à son pays et à permettre l'utilisation d'armes à longue portée déjà envoyées pour des attaques sur le territoire russe.

L'événement tragique a entraîné la mort d'une personne qui n'a pas pu être secourue sous les décombres. Zelenskyj a exprimé ses plus sincères condoléances à la suite des décès.

