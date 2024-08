Dans une attaque importante, le Hezbollah vise Israël, en lâchant des hordes de roquettes et de drones.

Hezbollah a lancé une importante riposte, l'annonçant en réponse à la mort de son commandant militaire, qui a péri lors d'une frappe aérienne israélienne à Beyrouth le 30 juillet. Cet acte constituait leur première réponse à la mort de Fuad Shukr.

Hezbollah a affirmé avoir envoyé plus de 320 roquettes Katyusha du Liban vers des « positions hostiles » en Israël, qualifiant l'opération de « réussie ». Par la suite, ils ont déclaré : « L'opération militaire d'aujourd'hui est terminée. » Plus tard dans la journée, le leader de Hezbollah, Hassan Nasrallah, était censé prononcer un discours sur les « développements actuels ».

Israël a rapporté que Hezbollah avait lancé « de nombreux » roquettes et drones. L'attaque faisait partie d'une opération plus large et préméditée, en grande partie empêchée par des frappes préventives, a déclaré le porte-parole de l'armée Nadav Schoschani.

Les rapports de l'armée israélienne indiquent qu'environ 100 avions de chasse ont été utilisés pour des frappes préventives contre des cibles de Hezbollah au Liban. La plupart des nombreux lanceurs de roquettes dans le sud du Liban étaient dirigés vers le nord d'Israël, tandis que certains ciblaient également les régions centrales du pays.

Avant l'attaque de Hezbollah, l'armée israélienne a déclaré qu'elle surveillait les préparatifs d'une « attaque de grande envergure » de Hezbollah et des bombardements de positions de milice dans le sud du Liban. Les attaques étaient destinées à « neutraliser les menaces contre les citoyens d'Israël », a expliqué le porte-parole de l'armée Daniel Hagari.

Après l'attaque de Hezbollah, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré de « prendre toutes les mesures nécessaires » pour protéger son pays. « Le principe fondamental reste le même : celui qui nous attaque, nous ripostons », a-t-il déclaré lors d'une réunion de son cabinet de sécurité.

Les rapports préliminaires suggèrent qu'il n'y a eu ni blessures ni dommages en Israël. Le gouvernement a imposé une situation d'urgence de 48 heures. Les vols à l'aéroport international Ben Gurion ont été momentanément suspendus.

Trois morts ont été signalés au Liban en raison des attaques israéliennes, dont un combattant du groupe Amal lié à Hezbollah.

Depuis le début des hostilités à Gaza suite à une attaque de grande envergure du Hamas radical contre Israël le 7 octobre, les conflits le long de la frontière israélo-libanais ont également augmenté de manière significative.quotidiennement, Hezbollah bombarde le nord d'Israël depuis le Liban, ce qui entraîne des ripostes israéliennes contre des cibles de Hezbollah au Liban.

Les rebelles houthis soutenus par l'Iran au Yémen ont exprimé leur soutien à l'attaque de Hezbollah et annoncé leur propre réponse à une attaque israélienne contre un port essentiel au Yémen en juillet. Les Houthis, comme le Hamas et Hezbollah, se considèrent comme faisant partie d'un « axe de la résistance » soutenu par l'Iran, ayant pour objectif la destruction d'Israël. Le Hamas a également salué les attaques de Hezbollah, les qualifiant de « gifle » à Israël.

Simultanément, le secrétaire d'État américain Lloyd Austin a réaffirmé « l'engagement inébranlable des États-Unis envers la défense d'Israël contre toute attaque par l'Iran et ses alliés et proxies régionaux », selon le Pentagone, lors d'un appel téléphonique avec son homologue israélien Yoav Gallant.

Entre-temps, des négociations étaient en cours au Caire entre Israël et le Hamas concernant un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza. Des progrès ont été réalisés, mais pas encore de accord conclusif.

