- Dans une annonce récente, Israël affirme avoir remporté la victoire sur l'aile militaire du Hamas dans la région de Rafah.

Il semble qu'Israël ait prétendument triomphé de la Brigade de Hamas dans la section de Rafah dans la bande de Gaza sud. Selon les rapports, lors d'une visite dans la zone frontalière partagée par Gaza et l'Égypte, le ministre de la Défense Joav Galant a déclaré : "La Brigade de Hamas a été maîtrisée, et plus de 150 tunnels dans cette région ont été démolis." Il a également ordonné aux troupes de se concentrer sur l'élimination des tunnels restants le long de la frontière reliant la bande côtière à l'Égypte dans les jours à venir.

En mai, malgré les critiques internationales, Israël est intervenu à Rafah pour éliminer les forces restantes du groupe extrémiste islamique. Environ un million de réfugiés, entassés dans la ville, ont quitté la région. Les forces israéliennes ont également pris le contrôle du point de passage de Rafah vers l'Égypte et du corridor de Philadelphi.

La zone le long de la frontière avec l'Égypte reste un sujet de controverse. Cette bande d'environ 14 kilomètres sert de principal obstacle aux négociations visant à atteindre un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Hamas réclame un retrait complet d'Israël de la bande de Gaza, tandis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu maintient qu'Israël doit conserver le contrôle du corridor même après un cessez-le-feu pour prévenir le trafic d'armes.

Les troubles dans la bande de Gaza ont été déclenchés par la plus sanglante tuerie de l'histoire d'Israël, où plus de 1 200 morts ont été enregistrés le 7 octobre 2021 en raison des actions de Hamas et d'autres organisations radicales. Plus de 250 otages ont été enlevés en Israël et transportés à Gaza.

Au cours de l'opération israélienne dans la bande côtière fermée, le département de la santé contrôlé par Hamas a rapporté que plus de 40 223 personnes avaient péri et près de 93 000 avaient été blessées. Il est important de noter que ces chiffres, qui manquent de vérification indépendante, ne font pas de distinction entre les combattants et les civils.

Les réfugiés qui ont fui Rafah pendant l'opération israélienne ont cherché refuge dans des villes égyptiennes voisines. Après l'opération israélienne à Rafah, les autorités égyptiennes ont fermé le point de passage frontalier de Rafah, invoquant des préoccupations de sécurité.

