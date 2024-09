Dans une altercation dans un bar du Missouri, un homme a perdu la vie.

Le corps battu de Martin a été découvert dans une rue voisine pendant les premières heures du matin. Selon les autorités, il a reçu un coup mortel à la tête lors d'une bagarre de bar qui a dégénéré à l'extérieur.

Ses filles jumelles de 11 ans, Angela Williams et Andrea Lynn, ont appris la triste disparition de leur père lorsqu'elles ont été réveillées brutalement pendant une soirée pyjama chez une amie de la famille dans une caravane. Martin avait promis de les emmener à une vente de garage ce jour-là.

Dans les semaines qui ont suivi, les jumelles ont pris leur bicyclettes roses pour se rendre aux kiosques à journaux locaux pour lire sur le décès de leur père. Leur petite ville de 6 000 habitants, célèbre pour ses mines de plomb étendues, voyait si peu d'homicides qu'ils faisaient la une des journaux.

Un suspect a été arrêté pour le meurtre de Martin, mais a été libéré lorsque les charges contre lui ont été abandonnées quelques jours avant son procès, se souviennent les jumelles.

Au fil des mois qui sont devenus des années sans autre arrestation, certains témoins sont décédés, tandis que d'autres ont quitté la ville. L'affaire est restée non résolue.

Les sœurs se demandent pourquoi la justice prend tant de temps pour un crime qui s'est produit près d'un lieu de prédilection et qui avait de nombreux témoins.

En 2007, les jumelles avaient 29 ans, le même âge que leur père lorsqu'il est décédé. Leur désir de réponses a pris une nouvelle urgence et une nouvelle signification.

"C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point il était jeune à l'époque", a déclaré Lynn. "Parce que quand tu as 11 ans, 29 semble si vieux. Et puis quand tu atteins vraiment 29, tu réalises, waouh, il était si jeune."

Elles ont contacté les autorités locales pour rouvrir l'affaire, mais affirment ne jamais avoir reçu de réponse. Déterminées, elles ont recueilli le rapport d'autopsie, les rapports de police et les dossiers du coroner, et les ont organisés dans un classeur qu'elles ont appelé "la Bible de Jimmie". Elles ont rendu visite aux résidents et ont supplié quiconque pourrait avoir des informations de se manifester.

"Si nous voyions un nom dans le rapport, entendions un nom mentionné, ou entendions une rumeur sur quelque chose qui s'était passé cette nuit-là, nous nous rendions simplement chez quelqu'un et disions : 'Veuillez nous parler ?'" a déclaré Williams.

En fin 2020 - 31 ans après l'homicide de leur père - les jumelles et leurs deux cousins, Shawn Lee Martin et Chris Hulsey, ont lancé un podcast appelé "Small Town Forgotten" pour partager les informations qu'elles avaient recueillies.

Peu de temps après, le bureau du procureur de comté de St. Francois a annoncé qu'il rouvrait l'affaire.

Ce mois-ci, la police a arrêté un homme, Wesley Paul Marler, 69 ans, qui a été inculpé d'agression au premier degré et a plaidé non coupable.

L'assassinat de leur père a eu un impact profond sur la perception des jumelles du vendredi 13

Bonne Terre, une petite ville située à environ 60 miles au sud de St. Louis, était un endroit paisible au moment du meurtre, avec seulement un feu de circulation. Tout le monde se connaissait, et les loyautés étaient profondes parmi les locaux, ont déclaré les sœurs.

Leur père a été tué un vendredi 13, un jour qui a renforcé la croyance des jumelles en les connotations négatives et les théories du complot entourant cette date.

"Depuis, je suis très superstitieuse le vendredi 13", a déclaré Williams. "J'essaie de ne pas faire grand-chose ce jour-là."

Marler, le dernier suspect, est détenu sous une caution de 500 000 dollars. Selon son avocat, l'affaire est unique en raison du temps écoulé.

"De nombreux témoins de l'incident sont maintenant décédés, les souvenirs ne sont pas aussi vifs et fiables après 35 ans, et tout élément de preuve physique qui a été recueilli a été assis pendant 35 ans", a déclaré l'avocat Christopher G. Hartmann dans un e-mail.

"We believe that when all of the evidence has been presented and reviewed, Mr. Marler will be exonerated on this charge and his innocence will become evident."

Cependant, les jumelles sont convaincues que les preuves désignent Marler, qui était présent au Coal Bin Tavern cette nuit-là. En parlant aux résidents de Bonne Terre, elles ont appris que Marler avait accusé leur père d'avoir une liaison avec sa femme. Les jumelles ont déclaré que leurs parents traversaient des difficultés conjugales et étaient séparés à l'époque.

Les jumelles, maintenant âgées de 46 ans et vivant dans la ville voisine de Farmington, croyaient initially que l'homme arrêté en 1989 et libéré avant le procès avait tué leur père et avait réussi à éviter la justice. Cependant, cette croyance a commencé à s'effondrer après qu'elles aient parlé aux résidents et appris l'histoire tendue de leur père avec Marler, ont-elles déclaré. Environ un mois avant l'altercation fatale, les deux hommes ont eu une altercation physique, a déclaré Lynn.

En novembre 2020, les sœurs ont lancé un appel sur leur podcast.

"S'il vous plaît, si vous savez quelque chose... Ce n'est pas comme s'il était tombé malade et était mort à l'hôpital", a déclaré Lynn, la voix tremblante. "Il gisait sur le côté de la route et saignait à mort. Si c'était moi, je ne pense pas que je pourrais vivre avec moi-même si je savais quelque chose."

Hartmann a refusé de commenter l'histoire tendue présumée de son client avec Martin ou un mobile présumé.

"Une fois que toutes les preuves auront été présentées dans la salle d'audience, et dans l'opinion publique, l'innocence de mon client sera démontrée", a-t-il déclaré.

Avec leur aide, les jumelles ont retracé les derniers moments de leur père. Elles ont découvert que la dispute avait commencé dans le bar et s'était déplacée à l'extérieur.

"Ils se sont poursuivis... et ils sont passés par le jardin de certaines personnes et ontAbout

Le suspect initial était un étranger en visite chez des parents habitant à proximité. Il a informé les jumelles qu'il avait observé une bagarre et ramassé une planche de bordure de route. Il l'a fait tournoyer pour essayer d'arrêter la bagarre, frappant une personne non identifiée.

Il a ultérieurement signalé l'incident aux autorités et avoué avoir frappé quelqu'un. L'homme a été arrêté malgré ne pas correspondre à la description des témoins de l'agresseur, selon les jumelles.

Lorsqu'on a présenté une photo de Martin lors de l'audience préliminaire, il a déclaré aux enquêteurs que ce n'était pas la personne qu'il avait frappée, selon les sœurs.

Il avait un casier judiciaire pour possession de drogue et des infractions mineures, et il avait admis avoir frappé quelqu'un - ce qui en faisait un suspect attrayant.

"Ils étaient comme, ouais, il a avoué. Il l'a fait," a dit Williams. "Il était de passage. On pouvait voir le tunnel vision dans les rapports de police. C'était une année électorale, et il était plus pratique de tout mettre sur son dos."

Les jumelles ont également visité l'ancien emplacement du bar et l'endroit où le corps de leur père a été retrouvé. Il était entouré de maisons, mais aucun des voisins n'est intervenu cette nuit-là.

"Les dépositions des témoins disaient que les résidents regardaient par les fenêtres. Ils n'ont jamais allumé de lumières," a dit Lynn.

"C'était glaçant de savoir que c'était le dernier endroit où il était," a-t-elle ajouté, luttant pour retenir ses larmes.

L'autopsie a montré que Martin avait subi plusieurs coups qui ont fracturé son crâne, mais il n'avait pas de blessures défensives. Dans le podcast, le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie a déclaré qu'il avait probablement été frappé par-derrière et avait perdu connaissance.

"C'était difficile pour moi de savoir qu'ils l'avaient frappé par-derrière, donc il n'a pas eu l'occasion de se défendre," a dit Lynn.

Les sœurs ont déclaré que leur père n'était pas du genre à chercher la bagarre, mais qu'il ne se défilait pas non plus. Elles ont raconté une histoire où quelqu'un a fait une remarque inappropriée à leur mère en sa présence.

"Ces deux types, mon père les a mis K-O et a dit : 'Viens, Babe, monte dans le camion. Allons-y.' Les individus qui l'ont tué ont probablement frappé par-derrière parce qu'ils ne voulaient pas le affronter face à face. Ils savaient qu'il pouvait se défendre."

Après trois décennies, les sœurs ont finalement reçu l'appel qu'elles attendaient

Après des années d'incertitude, les sœurs ont reçu un appel en février 2021 les informant que l'affaire était rouverte. À l'époque, le procureur du comté de St. Francois, Melissa Gilliam, a rapporter aux médias locaux que le podcast des sœurs "avait été un moyen de faire connaître l'affaire à notre attention".

"De nouveaux indices ont émergé dans l'affaire et les enquêteurs travaillent diligemment pour obtenir des informations qui pourraient permettre de poursuivre la personne responsable de la mort de Martin," a déclaré Gilliam dans un communiqué de 2021.

Le comté a choisi un nouveau procureur en 2022. CNN a contacté celui-ci pour savoir quel rôle le podcast a joué dans l'arrestation.

Plus tôt ce mois-ci, les sœurs ont reçu l'appel qu'elles attendaient depuis si longtemps : les autorités avaient arrêté Marler et l'avaient inculpé d'avoir agressé leur père.

"Heureusement, j'étais en congé, parce que je n'aurais pas pu gérer toutes les émotions qui m'ont traversée," a dit Lynn. "J'ai ri. J'ai pleuré. J'ai crié. Il y avait des émotions partout."

Williams a dit que ses membres tremblaient pendant des heures après avoir reçu la nouvelle. "Tu serais au septième ciel une seconde, et en train de pleurer la suivante," a-t-elle dit.

Il reste unclear pourquoi les procureurs n'ont pas inculpé Marler de meurtre. Ils n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Les sœurs espèrent que justice est enfin rendue après des années de défaite. Elles pleurent toujours l'absence de leur père, qui n'a pas vécu assez longtemps pour les voir grandir, se marier ou rencontrer ses petits-enfants. Elles souhaitent que la personne qui l'a enlevé soit traduite en justice.

Leurs souvenirs les plus chers de leur père impliquent des activités partagées. Il était mince et athlétique, et il faisait des sauts arrière aléatoires dans leur jardin, ont-elles dit. Il sautait dans la piscine publique avec une telle confiance que les étrangers se rassemblaient pour le regarder et l'applaudir, a dit Lynn.

Pour les sœurs, la justice signifie enfin connaître la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Elles croient que leur podcast a joué un rôle important dans la réouverture de l'affaire.

"Nous n'étions pas intimidées par qui que ce soit juste parce qu'ils ont tué notre père. Ils devraient avoir peur de nous."

Lire aussi: