Dans une affaire qui n'a pas été réglée depuis plus de 40 ans, un homme a été sanctionné pour son rôle dans l'homicide de son ancien voisin dans le Kansas en 1980.

L'enquête sur le meurtre de Mary Robin Walter, le 24 janvier 1980 à Great Bend, à l'âge de 23 ans, avait stagné jusqu'en 2022. Un détective a réussi à convaincre le shérif du comté de Barton, Brian Bellendir, de rouvrir le dossier en utilisant des outils et des méthodes modernes qui n'existaient pas à l'époque.

Les nouvelles preuves ont pointé vers Steven L. Hanks, qui avait 25 ans à l'époque et avait été un suspect potentiel initially. Le bureau du procureur général du Kansas a déclaré dans un communiqué publié le vendredi que les récentes confessions de Hanks lors de nouveaux entretiens ont permis aux autorités de l'inculper en 2022, alors qu'il résidait à Burden, Kansas.

Hanks, maintenant âgé de 70 ans, a été condamné jeudi pour homicide au deuxième degré. Sa peine, conclue en août, stipulait une peine allant de 5 à 25 ans. Cependant, le juge Steven Johnson de la Cour districtale du comté de Barton a dévié de l'accord de plaidoyer jeudi et a condamné Hanks à une peine allant de 10 à 25 ans.

Le shérif a déclaré que ce dossier était probablement le plus ancien dossier non résolu du Kansas à avoir été rouvert et à avoir abouti à une condamnation.

"C'est décourageant que de nombreuses personnes ayant été considérablement touchées par cet incident malheureux soient décédées avant de voir le suspect comparaître devant la justice", a déclaré Bellendir vendredi. "Je suis reconnaissant d'avoir eu les ressources et le personnel déterminé pour conclure cette affaire. Le mérite de la résolution de ce meurtre revient aux officiers dévoués qui ont eu la ténacité de la mener à bien."

Walter était une épouse, une mère et étudiante en école d'infirmières lorsqu'elle a été abattue à plusieurs reprises. Un revolver de calibre .22 a été retrouvé sur les lieux, qui a été déterminé être l'arme du crime. Depuis au moins 1982, personne n'avait travaillé activement sur l'affaire jusqu'à ce qu'elle soit rouverte, selon le shérif, selon le Wichita Eagle.

Les détectives Adam Hales et David Paden ont réinterrogé Hanks, le voisin de Walter à l'époque et un suspect initial. Au cours de ces entretiens, Hanks a admis avoir tué Walter, selon le bureau du procureur général. Le procureur, l'adjoint associé du procureur général Jessica Domme, a salué leur diligence.

"La justice a été rendue pour Robin grâce à leur dévouement et à leur engagement envers ce dossier froid", a déclaré Domme.

Hanks avait déjà purgé une peine de prison pour un autre crime. Il avait été arrêté en 1981 et inculpé de viol, de batterie, de vol et de cambriolage. Il a été condamné et libéré en 1993, selon le département des corrections du Kansas.

Les communiqués du shérif et du bureau du procureur général, ainsi que les dossiers judiciaires en ligne, n'ont pas révélé le mobile de Hanks pour tuer Walter. Bellendir n'était pas disponible pour commenter samedi, selon le bureau du shérif. Le bureau du procureur général et l'avocat de Hanks n'ont pas

Lire aussi: