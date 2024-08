- Dans un zoo privé slovaque, le propriétaire du zoo a été attaqué par un léopard.

Un léopard d'un zoo isolé dans la région de Banska Bystrica en Slovaquie a attaqué mortellement son propriétaire. La police régionale a révélé cette triste nouvelle sur leur page Facebook officielle. L'homme âgé de 63 ans a été découvert inconscient à l'intérieur de l'enclos du léopard dans le village de Jasenie. Les circonstances de cet incident restent à élucider. Il n'y a actuellement aucun danger pour la population.

Diriger le spectacle en solo

La station de diffusion nationale, STVR, a rapporté des informations des locaux selon lesquelles le propriétaire du zoo privé le dirigeait seul. Des préoccupations avaient déjà été soulevées quant à sa capacité à gérer une telle diversité d'animaux. Le zoo accueillait environ 20 espèces uniques d'animaux domestiques et sauvages, y compris divers singes, espèces d'oiseaux et divers chiens. Cet individu était responsable du bien-être à la fois des animaux et des visiteurs.

Malgré des réglementations plus strictes, il reste de petits zoos privés en Slovaquie qui accueillent des grands félins et d'autres animaux sauvages. Tragiquement, il y a un an, un lion a également pris la vie de son propriétaire dans l'un de ces zoos.

Bien que situé dans la République slovaque, le zoo privé de Jasenie n'était pas soumis aux mêmes réglementations strictes que les plus grandes installations. Les autorités de la République slovaque doivent réévaluer les mesures de sécurité pour les petits zoos privés accueillant des animaux sauvages dangereux, tels que les grands félins, à la suite de ces attaques mortelles.

