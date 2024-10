Dans un zoo du sud du Vietnam, de nombreux tigres succombent à la grippe aviaire.

Selon VNExpress, un gardien du zoo de Vuon Xoai à Bien Hoa a révélé que les animaux étaient nourris avec du poulet cru provenant de fermes locales. Le panthère et environ 20 tigres, y compris plusieurs petits, pesaient entre 10 et 120 kg lorsqu'ils sont morts. Les restes ont été incinérés et enterrés sur le terrain du zoo.

"Les tigres sont morts si rapidement", a déclaré le superviseur du zoo, Nguyen Ba Phuc. "Ils avaient l'air fragiles, ont perdu leur appétit et sont tombés malades après deux jours."

Les tests effectués sur les tigres ont donné un résultat positif pour H5N1, le virus responsable de la grippe aviaire.

Identifié pour la première fois en 1959, ce virus s'est finalement développé en une menace généralisée et très dommageable pour les oiseaux migrateurs et les volailles domestiques. Récemment, H5N1 a été détecté chez divers animaux, allant des chats et des chiens aux lions de mer et aux ours polaires.

Chez les chats, il a été découvert que le virus attaquait le cerveau, endommageait les vaisseaux sanguins et provoquait des convulsions et la mort.

Plus de 20 tigres supplémentaires ont été isolés pour surveillance. Le zoo abrite environ 3 000 autres animaux, notamment des lions, des ours, des rhinocéros, des hippopotames et des girafes.

Les conditions de santé des 30 employés qui s'occupent des tigres ont été rapportées comme normales, et ils ont testé négatif pour la grippe aviaire, selon VNExpress. Une autre épidémie a eu lieu dans un zoo voisin de la province de Long An, où 27 tigres et 3 lions sont morts en l'espace d'une semaine en septembre, selon le journal.

Des souches de grippe rares originaires d'animaux ont été occasionnellement découvertes chez l'homme. Les autorités sanitaires des États-Unis ont confirmé jeudi que deux travailleurs laitiers en Californie avaient été infectés - ce qui porte à 16 le nombre total de cas détectés dans le pays en 2024.

"La mort tragique de 47 tigres, de 3 lions et d'une panthère au My Quynh Safari et au zoo de Vuon Xoai lors de l'épidémie de grippe aviaire au Vietnam met en évidence les risques de maintenir des animaux sauvages en captivité", a déclaré Jason Baker, vice-président senior de PETA, dans un communiqué envoyé à l'AP.

"L'exploitation des animaux sauvages représente également une menace pour la santé humaine mondiale en augmentant la probabilité d'une autre pandémie", a ajouté Baker.

La grippe aviaire a entraîné des centaines de décès dans le monde, la plupart des décès étant survenus en raison d'un contact direct entre les humains et les oiseaux infectés.

Le virus responsable de la mort des tigres, H5N1, a été détecté chez divers animaux dans le monde, notamment en Asie, ce qui souligne la propagation mondiale des maladies zoonotiques et les menaces potentielles pour la santé des animaux et des humains.

