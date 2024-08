Kennedy Ferme La Brèche Dans Les États Indécis, Soutient Trump

- Dans un tournant des événements, le candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy a décidé d'arrêter sa campagne et a soutenu Donald Trump.

Selon les sondages menés cette semaine par le site politique "The Hill", Kennedy a recueilli 8,7 % de soutien au niveau national. Les experts spéculent que les partisans de Kennedy dans les États clés pourraient potentiellement faire basculer l'étroit avantage dans la course présidentielle en cours entre Trump et son adversaire démocrate, Kamala Harris. Kennedy a annoncé qu'il retirerait son nom du bulletin de vote dans ces États cruciaux, bien qu'il ait confirmé que la suspension de sa campagne n'était pas un abandon complet de sa candidature. Les électeurs dans les États plus alignés sur les partis peuvent toujours voter pour lui, selon CNN. De plus, Kennedy a laissé entendre un éventuel rôle dans le gouvernement de Trump s'il remporte l'élection, bien que les détails restent flous.

Kennedy Porte des Allégations d'Undemocratic

Kennedy, connu pour ses racines démocrates et ses liens familiaux, s'est de plus en plus éloigné du parti ces dernières années, déclarant finalement son indépendance politique en octobre 2023 lorsqu'il a annoncé sa candidature indépendante. Kennedy, défenseur de la scepticisme vaccinal, a souvent été critiqué par les démocrates et d'autres membres de sa famille pour propager des théories du complot et maintenir des liens avec des figures politiques d'extrême droite.

Récemment, Kennedy a accusé les démocrates d'utiliser des tactiques antidémocratiques pour influencer la campagne électorale contre lui et Trump. "Au nom de la préservation de la démocratie, le parti démocrate cherche à la démanteler", a affirmé Kennedy, accusant les dirigeants du parti de mener une "guerre légale" contre lui et Trump en raison de leur manque de confiance en leur propre candidat. Kennedy a également critiqué les médias principaux pour leur couverture biaisée et les a décrits comme "les porte-voix du gouvernement et les sténographes de l'élite dirigeante".

Kennedy a récemment attiré l'attention pour ses histoires sensationnelles. La semaine dernière, il a affirmé avoir abandonné un carcajou dans Central Park de New York. During a trip in 2014, he reportedly found a dead bear cub, transported it in his car, and later abandoned it in the park. Initially, he had intended to skin the bear and preserve the meat, but an unexpected need to rush to the airport forced him to leave it behind. Back in 2014, a lifeless black bear did in fact make its way into Central Park - authorities were left to ponder the peculiar occurrence. Previously, Kennedy had made headlines following a newspaper report that suggested he attributed memory loss to a worm in his brain several years prior.

Les accusations de Kennedy d'utiliser des tactiques antidémocratiques par les démocrates pourraient potentiellement influencer le récit de l'élection, car il affirme qu'ils utilisent des méthodes douteuses pour influencer les électeurs contre lui et Trump. Despite his controversial actions and statements, which include spreading conspiracy theories and allegedly abandoning a bear carcass, Kennedy's undemocratic charges against Democrats have caught the public's attention.

