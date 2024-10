Après un field goal de 52 yards réussi par le kicker d'Atlanta, Younghoe Koo, à la dernière seconde pour égaliser le match et le pousser en prolongation, Cousins a réussi trois passes sur trois, couvrant 69 yards. Il a connecté avec KhaDarel Hodge pour un touchdown de 45 yards – son quatrième du match – assurant ainsi une victoire palpitante.

Le quart-arrière de 36 ans, qui a signé un contrat de 180 millions de dollars avec Atlanta en mars après avoir quitté les Minnesota Vikings, a battu le précédent record de la franchise de 503 yards établi par Matt Ryan contre les Carolina Panthers en 2016. Cet exploit impressionnant s'est produit precisely la nuit où Ryan était intronisé au Temple de la renommée des Falcons.

Cousins a également amélioré son propre record de carrière de 460 yards, qu'il avait réalisé avec les Vikings en 2022, et a égalé son meilleur personnel de quatre passes de touchdown dans un match.

Selon la recherche de la NFL, Cousins est maintenant l'un des deux joueurs à avoir enregistré plus de 500 yards de passe et au moins quatre touchdowns dans un match en prime time, rejoignant Tom Brady dans ce club exclusif.

Réfléchissant sur le match après coup, Cousins a déclaré : "Ce fut une nuit incroyable. Je suis épuisé."

Incroyablement, Atlanta s'est retrouvée en retard dans la dernière minute du quatrième quart-temps dans tous ses matchs de cette saison, mais a réussi à en gagner trois. Les Falcons sont ainsi la seule équipe de l'histoire de la NFL à avoir accompli cet exploit au début de la saison.

"I'm proud of the way our team battled," Cousins said. "I'm proud of the resilience we showed, and our grit. That's what this league demands, and we showed our grit tonight. Pleased to have walked away with a win."

Les deux équipes ont marqué des touchdowns lors de leurs drives d'ouverture, avec Cousins qui a ouvert le bal avec une passe de touchdown de 18 yards à Drake London, et Tampa Bay qui a répondu avec une passe de touchdown de deux yards de Baker Mayfield à Mike Evans et un field goal de 53 yards du kicker Chase McLaughlin.

Cousins a ensuite repris l'avantage pour Atlanta avec une passe de touchdown de 24 yards à Darnell Mooney au deuxième quart-temps.

Mayfield a eu un bon match, marquant deux autres touchdowns avant la mi-temps, et McLaughlin a ajouté un field goal en fin de troisième quart-temps pour donner à Tampa Bay une avance de 27-20 à l'entrée du quatrième quart-temps.

Avec 13 minutes 18 secondes restantes, Mooney a attrapé une passe pour un gain de 10 yards, s'est libéré de Tykee Smith et a couru jusqu'à la zone des buts pour égaliser le match une fois de plus, avant que McLaughlin ne marque un troisième field goal pour donner à Tampa Bay une avance de 30-27.

Mais avec seulement 1 minute 14 secondes restantes, Cousins a conduit Atlanta depuis leur propre ligne des 20 yards, réussissant cinq passes pour se rendre à la ligne des 29 yards de Tampa Bay. Avec quelques secondes restantes, le field goal de Koo a forcé la prolongation, offrant à Cousins l'occasion de faire l'histoire.

Cousins a ensuite trouvé Hodge à la 40, qui s'est libéré, a évité un plaquage dans la défense secondaire et a sprinté dans la zone des buts pour le touchdown victorieux en prolongation.

La victoire en prolongation était un témoignage de la passion de Cousins pour le sport, alors qu'il a constamment démontré son talent et sa résilience tout au long du match. Malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté, l'équipe unique d'Atlanta de l'histoire de la NFL a réussi à renverser la situation et à assurer une victoire palpitante.

