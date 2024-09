- Dans un récent développement, l'armée israélienne découvre six personnes supplémentaires, prétendument capturées, mortes dans la région de Gaza.

L'armée israélienne a rapporté avoir découvert les cadavres de six individus qui étaient otages du groupe islamiste radical Hamas dans la bande de Gaza. Les Forces de défense israéliennes (FDI) et le service de sécurité Shin Bet ont récupéré les corps samedi dans un tunnel sous Rafah, dans le sud de la Gaza, selon un communiqué militaire dimanche. Il a été mentionné que ces individus avaient été enlevés par Hamas lors d'une attaque le 7 octobre de l'année précédente. Selon le porte-parole de l'armée Daniel Hagari, le groupe a été exécuté de manière barbare par des terroristes de Hamas juste avant le début de l'opération de sauvetage.

Les défunts comprenaient quatre hommes - Hersh Goldberg-Polin (23), Alexander Lobanov (32), Almog Sarusi (27) et Ori Danino (25) - et deux femmes - Carmel Gat (40) et Eden Jeruschalmi (24). L'organisation Forum des familles des otages et des disparus a déclaré qu'au moins cinq des six victimes avaient été enlevées le 7 octobre lors du Nova Music Festival dans le désert du Néguev, qui se déroulait près de la frontière de la bande de Gaza.

Les familles accusent le gouvernement de la mort des otages

Le Forum des familles des otages et des disparus a présenté ses condoléances tout en exhortant une fois de plus le gouvernement israélien à déclarer un cessez-le-feu. "Sans délais inutiles, sabotage et justifications, les individus dont la mort a été annoncée ce matin pourraient encore être en vie", a déclaré le groupe.

L'ambassadeur d'Allemagne en Israël, Steffen Seibert, a partagé ses pensées sur les réseaux sociaux, déclarant : "Nous sommes maintenant informés de la triste nouvelle que six autres otages ont été trouvés, assassinés par Hamas."

Pendant une trêve d'une semaine fin novembre, Hamas avait libéré 105 otages en échange de la libération par Israël de 240 prisonniers palestiniens. Suspectant que certains otages étaient toujours à Gaza, Israël a poursuivi les opérations militaires à grande échelle dans la région depuis octobre. Les rapports suggèrent que plus de 40 600 personnes sont mortes en raison de ces opérations, selon Hamas, bien que cela ne puisse être indépendamment confirmé.

Le président américain Joe Biden avait précédemment confirmé que Hersh Goldberg-Polin, citoyen américain et israélien, était parmi les défunts avant la confirmation de l'armée israélienne. Après la convention du Parti démocrate à Chicago, sa mère, Rachel Goldberg, avait parlé du sort de son fils et déclaré : "Parmi les otages, il y a huit citoyens américains, et l'un d'eux est notre fils unique."

Les familles tentent de joindre les otages dans la bande de Gaza

Jeudi, les parents de Hersh Goldberg-Polin et d'autres membres de la famille des otages se sont réunis à la frontière de la bande de Gaza pour essayer de communiquer avec leurs proches à l'aide d'un mégaphone. La mère de Goldberg-Polin, Rachel, s'est adressée à son fils Tim, en disant : "Hersh, c'est maman. Je prie Dieu pour qu'il te ramène tout de suite. Je t'aime, reste fort."

En réponse à l'attaque majeure sur le Nova Music Festival, Hamas avait publié une vidéo en avril mettant en scène Hersh Goldberg-Polin. Il accusait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'avoir abandonné les otages à Hamas. Hersh Goldberg-Polin était reportedly gravement blessé lors de l'attaque et avait été enlevé à la bande de Gaza.

Dans la vidéo, il était vu portant un tee-shirt rouge et assis sur une chaise en plastique avec son bras gauche

