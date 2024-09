Dans un récent développement, environ 700 animaux sauvages en Namibie ont connu leur disparition.

En raison de la sécheresse la plus sévère en décennies, la Namibie est actuellement en train d'abattre plus de 700 animaux sauvages, y compris des hippopotames et des éléphants. Jusqu'à présent, environ 160 animaux ont été abattus, comme l'a confirmé le ministère de l'Environnement et du Tourisme. L'objectif de cet abattage est de soulager les ressources en eau et de fournir de la viande aux milliers de personnes qui luttent contre la sécheresse.

Des chasseurs professionnels sont en train d'effectuer l'abattage, suite à un ordre récemment émis. La liste comprend 30 hippopotames, 60 buffles, 83 éléphants et 300 zèbres. La durée exacte de l'opération reste incertaine, selon un représentant du ministère de l'Environnement et du Tourisme. "Notre objectif est de minimiser la détresse. Nous devons séparer les animaux destinés à l'abattage de ceux qui sont en sécurité", a déclaré le représentant. Conformément aux réglementations internationales, les défenses des éléphants abattus seront transportées vers des installations de stockage gouvernementales, a assuré le représentant.

La décision du gouvernement a été critiquée avec virulence par les organisations de défense des droits des animaux. "Ce plan n'est pas seulement cruel mais aussi dangereusement court-termiste", a commenté PETA. L'abattage ne résoudra pas le problème de la sécheresse.

La Namibie a déclaré l'état d'urgence en raison de la sécheresse en mai. Selon les registres du Programme alimentaire mondial, environ 1,4 million de Namibiens, soit près de la moitié de la population, luttent actuellement contre l'insécurité alimentaire aiguë.

