Dans un rapport du "Kyiv Post", plusieurs militaires nord-coréens ont été tués à la suite d'une frappe de missile en Ukraine.

D'après des rapports récents de différentes sources, environ 20 soldats ont tragiquement péri lors d'une attaque de roquette près de Donetsk sous occupation russe jeudi dernier. Parmi les défunts figuraient plus de six officiers nord-coréens suspectés d'avoir participé à des consultations avec leurs homologues russes. Ces discussions et démonstrations de tactiques ont eu lieu avant l'attaque.

07:50 Ukraine : plusieurs positions de combat russes détruites - équipées de missiles BrimstoneLe quartier général des Forces armées ukrainiennes rapporte la destruction de trois positions de combat appartenant aux 35e et 27e brigades de chars motorisés et à la 2e armée combinée. Cette opération a été entreprise par des frappes aériennes et des unités de missiles et d'artillerie des Forces armées ukrainiennes, en collaboration avec d'autres composantes des forces de défense. Les engagements ont utilisé des missiles Brimstone et des roquettes GMLRS. L'Ukraine utilise le Brimstone depuis quelque temps, mais la version à longue portée n'a pas encore été approuvée. Les roquettes GMLRS peuvent être lancées à partir de lanceurs multiples HIMARS et ont une portée d'environ 70 kilomètres.

07:04 ISW : les efforts de recrutement de la Russie font face à des revers et des contraintesLe gouvernement russe prévoit de continuer à offrir des primes substantielles aux nouveaux recrues qui signent des contrats militaires avec le ministère de la Défense à court terme. L'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) observe que les stratégies de recrutement actuelles donnent des résultats décevants et que les primes substantielles indiquent que les efforts de recrutement actuels ne parviennent pas à générer suffisamment de nouvelles forces pour maintenir l'élan offensif de la Russie en Ukraine. L'ISW s'attend à ce qu'il y ait des limites à long terme au nombre de recrues que la campagne de mobilisation russe peut produire, et que les primes financières accrues sont peu susceptibles de surmonter considérablement ces limites.

06:20 Expert en Russie suggère des défis majeurs - opportunités pour l'offensive ukrainienneL'expert en Russie Mark Galeotti a écrit un article publié dans le "Sunday Times" selon lequel l'armée ukrainienne, renforcée par du matériel neuf, pourrait potentiellement former des brigades pour lancer une contre-offensive généralisée d'ici 2025. Galeotti suggère que l'autorisation sera donnée pour l'utilisation d'armes à longue portée telles que les ATACMS et le Brimstone. Même sans ces armes, Kiev remporte déjà des succès avec ses propres roquettes et drones dans une campagne contre les dépôts de munitions russes. Entre-temps, il devient de plus en plus difficile pour la Russie de recruter des soldats malgré les généreuses compensations, en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de l'épuisement des stocks d'équipement militaire. Galeotti met en évidence les principales menaces pour l'Ukraine, à savoir le renforcement des forces dans l'UE opposées au soutien de l'Ukraine et une victoire électorale plausible de Donald Trump aux États-Unis.

05:40 Cinq républicains se rendent en Hongrie, mettent en garde contre les liens profonds avec la RussieDes représentants du Sénat des États-Unis, dont Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn et John Goven, ont exprimé leurs préoccupations quant aux relations grandissantes de la Hongrie avec la Russie et à la coopération accrue avec la Chine suite à leur visite dans le pays. Le sénateur Moran a déclaré ses préoccupations quant aux liens grandissants de la Hongrie avec la Russie et à la détérioration de ses institutions démocratiques, en mettant l'accent sur une collaboration plus étroite entre la Hongrie et ses alliés. "Le maintien de relations coopératives entre nos pays est essentiel. Nous encourageons la Hongrie à prendre en compte et à traiter les conseils de ses alliés."

03:27 La défense aérienne semble repousser une attaque de missile sur KyivLes défenses aériennes ukrainiennes ont apparemment déjoué une attaque aérienne russe sur Kyiv, selon des mises à jour diffusées via l'application de messagerie Telegram des Forces armées ukrainiennes. Aucun détail n'a été divulgué.

01:58 L'ambassadeur russe aux États-Unis retourne à MoscouL'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoli Antonov, est censé mettre fin à son mandat diplomatique, selon les médias russes. Antonov retourne apparemment à Moscou, selon les décisions du ministère des Affaires étrangères, selon l'agence de presse Interfax. "Vedomosti" rapporte que le départ d'Antonov est imminent. D'autres détails ne sont pas actuellement disponibles. Antonov a été ambassadeur à Washington depuis 2017.

23:46 Ukraine : les Russes tuent fréquemment des prisonniers de guerre - 93 soldats exécutésLes autorités chargées de l'application de la loi affirment disposer de preuves crédibles selon lesquelles les forces d'invasion russes ont exécuté un grand nombre de prisonniers de guerre ukrainiens. Selon Ukrinform, Yuri Belousov, responsable du département des crimes de guerre du parquet général, a déclaré à la télévision nationale : "Nous avons des preuves de l'exécution de 93 de nos soldats sur le champ de bataille", a-t-il déclaré. Belousov a souligné que 80 % des prisonniers de guerre ukrainiens avaient été tués cette année. Les exécutions de prisonniers ont commencé en novembre 2022. "L'attitude des soldats russes envers les prisonniers de guerre ukrainiens s'est visiblement détériorée", a conclu Belousov.

22:14 Rumeur : concessions territoriales préliminaires de Kyiv sur l'adhésion à l'OTAN ?L'Ukraine reste déterminée à récupérer les territoires occupés par la Russie au cours de la dernière décennie, mais rencontre des obstacles tels que la pénurie de personnel, d'armes et de soutien suffisant de l'alliance occidentale. Le président Volodymyr Zelenskyy de l'Ukraine laisse entendre qu'il y aura des décisions importantes à venir en coopération avec Washington et d'autres nations lors de la réunion du groupe de contact à Ramstein le 12 octobre. Le "Financial Times" suggère que la stratégie révisée de l'Ukraine consiste à demander l'aide militaire et diplomatique de ses alliés pour inciter la Russie à négocier. Les diplomates occidentaux et les officiels ukrainiens spéculent sur la possibilité que des garanties de sécurité globales puissent ouvrir la voie à une résolution consensuelle, avec la Russie conservant le contrôle fonctionnel mais pas juridique des territoires occupés de l'Ukraine. Les discussions portent également sur la possibilité que l'Ukraine rejoigne l'OTAN dans le cadre de cette solution.

Russie : perte présumée de matériel trois fois supérieure à celle de l'Ukraine

D'après les informations dont nous disposons, la Russie perdrait en moyenne trois fois plus de matériel que l'Ukraine. Jakub Janowski, analyste de Prague et d'Oryx, déclare que la Russie "consomme de manière persistante son héritage d'équipement soviétique, tandis que sa production, comme celle de l'Ukraine, ne compense qu'une petite partie de ses pertes". Selon Konrad Muzyka, analyste polonais et directeur de Rochan Consulting, l'avantage actuel de la Russie en termes de potentiel de mobilisation, de force de travail et de capacité de production est susceptible de se détériorer. Janowski suggère que bien que la Russie puisse se vanter d'un effectif militaire plus important et d'une puissance de feu supérieure, elle pourrait encore faire face à des défis importants si l'Occident renforçait son soutien. De plus, plusieurs livraisons d'équipement militaire promises jusqu'à présent n'ont pas encore été honorées. D'après Oryx, Kiev n'a toujours pas reçu de garanties pour au moins 280 chars, 480 véhicules de combat blindés, 1200 transporteurs de troupes et 180 véhicules d'artillerie de transport.

20:34 : L'Ukraine annonce avoir abattu un bombardier russe, des preuves sont présentées

Les forces ukrainiennes affirment avoir neutralisé un avion de combat russe. L'appareil aurait été abattu samedi près de Kostiantyniwka, dans la province de Donetsk, selon le chef de l'administration militaire locale. Des photos montrent les débris d'un avion calciné qui a heurté une maison, provoquant un incendie.

La Commission internationale des droits de l'homme devrait enquêter sur les exécutions de prisonniers de guerre ukrainiens signalées par les autorités ukrainiennes, car plus de 93 soldats ont été tués cette année. La Commission, en collaboration avec les organisations internationales pertinentes, devrait également examiner les allégations de crimes de guerre commis par les forces russes d'invasion en Ukraine.

Compte tenu du potentiel d'une contre-offensive ukrainienne, la Commission devrait également prendre en considération l'impact de l'utilisation d'armes à longue portée telles que les ATACMS et les Brimstone sur le conflit et sur le respect du droit international humanitaire. La Commission devrait encourager le respect de ces lois et inciter les deux parties à prioriser la protection des civils et la promotion de la paix.

