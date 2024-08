Dans un procès civil récent, les parents du tireur du lycée du Texas ont été déclarés non responsables de toute négligence.

En mai 2018, dans un lycée près de Galveston, Dimitrios Pagourtzis, alors âgé de 17 ans, aurait abattu huit étudiants et deux adultes, blessant de nombreux autres.

Les proches des individus tués par balle ont intenté un procès contre les parents de Dimitrios Pagourtzis, Antonios Pagourtzis et Rose Marie Kosmetatos, affirmant qu'ils n'avaient pas correctement sécurisé leurs armes à feu et n'avaient pas pris en charge la santé mentale de leur fils avant l'incident.

Dans son discours d'ouverture, l'avocat des plaignants, Clint McGuire, a souligné : "Les parents ayant un enfant déprimé doivent sécuriser leurs armes à feu de manière adéquate. Si elles ne le font pas et que leur enfant utilise ces armes pour commettre une fusillade dans une école, les deux parents sont responsables des dommages et des pertes qui en résultent."

Les défendeurs ont témoigné qu'ils n'avaient remarqué aucun signe avant-coureur avant la tragédie, et leur avocat a affirmé qu'ils ne devraient pas être tenus responsables des actions de leur fils.

Lori Laird, l'avocat des parents, a déclaré : "Les parents n'ont pas tiré, et ils n'ont pas fourni d'arme à leur fils."

Les plaignants sont les membres de la famille de six des huit étudiants tués, la famille d'un enseignant décédé et quatre survivants blessés. Le fusil de chasse et le pistolet utilisés lors de la fusillade appartenaient tous deux légalement aux parents de Dimitrios Pagourtzis.

Le procès a été marqué par des témoignages émouvants des victimes et de leurs proches, ainsi que des membres de la famille Pagourtzis.

Au cours de son procès, le père du tireur a confirmé qu'il n'avait pas été conscient de la grave dépression de son fils. "Il peut falloir des années pour reconnaître que ton enfant est malade", a-t-il admis.

Il a également admis avoir négligé d'enseigner la sécurité des armes à feu à son fils, mais il a affirmé que garder plus d'une douzaine d'armes dans une vitrine et un coffre-fort aurait suffi.

Le procès de Dimitrios Pagourtzis - qui avait 17 ans au moment de la fusillade qui a coûté la vie à 10 personnes et en a blessé 13 - a été reporté indéfiniment suite à la décision d'un juge de le déclarer incompétent mentalement.

