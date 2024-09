- Dans un parc d'attractions, un tigre attaque sa nourrice.

Un manipulateur d'animaux expérimenté s'est retrouvé dans une situation difficile au parc d'attractions australien Dreamworld. L'incident impliquait un tigre vorace, laissant la femme de 47 ans avec des lésions importantes au bras et à l'épaule. Selon un rapport de l'Australian Broadcasting Corporation (ABC), elle a subi des blessures et des égratignures graves. Elle reçoit actuellement des soins médicaux à l'hôpital.

Justin Payne, représentant le Queensland Ambulance Service, a déclaré : "Elle avait l'air plutôt pâle et ne se sentait pas bien, mais elle a réussi à être transportée à l'hôpital."

Les raisons de l'attaque du tigre restent inconnues

Un représentant de Dreamworld a confirmé : "Nous pouvons confirmer qu'un de nos tigres a attaqué un manipulateur d'animaux expérimenté." Les détails de l'agressivité de l'animal restent mystérieux, mais il a été décrit comme un événement inhabituel et inhabituel. Ils mènent une enquête approfondie pour en connaître les raisons.

Ce parc d'attractions, situé dans la zone touristique de la Gold Coast sur la côte est, abrite neuf tigres de Sumatra (Panthera tigris sumatrae) et tigres du Bengale (Panthera tigris tigris) sur "Tiger Island". Deux spectacles sont proposés quotidiennement aux visiteurs, qui sont informés : "Nos tigres servent d'ambassadeurs pour leurs homologues sauvages tandis que nous nous efforçons de préserver l'espèce." Les deux espèces sont en danger critique à l'état sauvage.

Un anniversaire marqué par un accident tragique

En tant que plus grand parc à thèmes d'Australie avec une multitude d'attractions et de spectacles, Dreamworld a été marqué en 2016 par un accident tragique. Une panne sur un toboggan aquatique a entraîné l'éjection de quatre personnes de leur bouée, aboutissant à leur décès tragique. Le parc, en activité depuis 1981, a été temporairement fermé suite à l'incident, et la attraction défectueuse a finalement été détruite.

Le soignant des animaux impliqué dans l'incident était un manipulateur expérimenté de tigres au parc Dreamworld. Par la suite, la direction a déclaré qu'elle approfondirait les raisons pour lesquelles leur soignant des animaux, qui est un expert en manipulation de tigres, a rencontré une réponse aussi agressive de l'un des tigres.

