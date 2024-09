- Dans un parc d'attractions australien, un tigre féroce attaque un infirmier.

Un manipulateuse d'animaux expérimentée a été attaquée par un tigre dans le parc d'attractions australien Dreamworld, laissant la femme de 47 ans avec des blessures graves au bras et à l'épaule, notamment des lacérations et des griffures profondes, selon le média australien ABC citant les services d'urgence. Elle reçoit actuellement des soins médicaux à l'hôpital.

Selon Justin Payne, porte-parole du Service ambulancier du Queensland, "Elle avait l'air très pâle et montrait des signes de malaise, mais elle était suffisamment stable pour être transportée à l'hôpital."

La raison de l'attaque du tigre reste inconnue.

Un porte-parole de Dreamworld a confirmé l'incident, déclarant "Nous confirmons un incident impliquant l'un de nos tigres et un manipulateur de tigres professionnellement entraîné." La raison du comportement agressif de l'animal reste mystérieuse, décrit comme un "incident isolé et rare". Une enquête approfondie sera entreprise pour faire la lumière sur la situation.

Le parc, situé dans le quartier touristique de la Gold Coast, abrite neuf tigres de Sumatra (Panthera tigris sumatrae) et tigres du Bengale (Panthera tigris tigris) dans son exposition "Tiger Island". Les visiteurs peuvent observer deux présentations quotidiennes. Le site web affirme que les tigres servent de représentants de leurs homologues sauvages tout en faisant des efforts pour protéger leur espèce, toutes deux en danger critique dans la nature.

Occurrence regrettable de huit ans auparavant

Fondé en 1981, Dreamworld est le plus grand parc à thème d'Australie, proposant de nombreuses attractions et spectacles. En 2016, il a attiré une attention non désirée lorsque quatre personnes ont perdu la vie dans un incident lié à un raft. En raison d'une défaillance mécanique, ils ont été éjectés de leur raft. L'incident a entraîné la fermeture temporaire du parc pendant plusieurs mois, et la balise défectueuse a été démantelée par la suite.

Malgré être une manipulateuse de tigres professionnellement entraînée, cet incident rappelle les risques inhérents au travail en étroite collaboration avec ces animaux puissants. De plus, il souligne l'importance de mesures de sécurité continues et de formation pour tous les hommes et les femmes qui travaillent dans de tels environnements.

