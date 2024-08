Dans un nouveau développement, le deuxième ex-officier lié à l'incident qui a conduit à la mort de Tyre Nichols a décidé de changer son plaidoyer pour coupable.

Précédemment, l'ancien officier de police d Memphisto Emmitt Martin III a refusé d'admettre sa culpabilité en relation avec la mort de Nichols, un homme afro-américain de 29 ans qui a subi une violente agression physique de la part des officiers de police de Memphis suite à un contrôle de circulation en janvier 2023.

En revanche, Desmond Mills Jr., ancien officier de police de Memphis, a accepté de reconnaître sa culpabilité dans le cadre d'un accord global, régissant à la fois les accusations étatiques et fédérales dont il faisait l'objet en raison de son implication dans la mort tragique de Nichols.

Mills Jr., 33 ans, a reconnu deux des quatre chefs d'accusation fédéraux dont il était accusé, comme l'a mentionné le Bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental du Tennessee. Il a également accepté de reconnaître les chefs d'accusation de la cour d'État liés à la mort de Nichols lors d'une audience à venir, selon le procureur du comté de Shelby.

Mills et Martin étaient parmi les cinq officiers accusés. Les trois autres, Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith, n'ont pas encore été jugés.

Une audience pour le changement de plaidoyer de Martin est prévue vendredi à 15h HE, selon un dépôt effectué auprès du tribunal fédéral du district occidental du Tennessee. Il reste incertain si Martin prévoit de modifier sa plaidoirie dans son dossier étatique.

CNN a cherché à obtenir un commentaire de l'avocat de Martin, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Le bureau du procureur du comté de Shelby est pleinement informé du changement de plaidoyer prévu de Martin, a confirmé Erica Williams, porte-parole du bureau du procureur. "Nous avons coopéré avec les autorités fédérales tout au long du processus", a déclaré Williams à CNN.

La brutale dérouillée infligée par les officiers de police de Memphis à Nichols a suscité de nouvelles protestations, centrées sur le traitement injuste des personnes afro-américaines par les officiers de police aux États-Unis. Nichols a été hospitalisé après l'incident et est décédé tragiquement trois jours plus tard en raison de traumatisme crânien causé par une force contondante. Son autopsie a révélé des déchirures et des ruptures du cerveau, ainsi que des ecchymoses généralisées sur le corps, y compris le cou et le torse. Sa mort a été officiellement classée comme un homicide.

Une enquête interne menée par la police de Memphis a abouti à l'identification et au licenciement de cinq officiers impliqués dans l'arrêt de circulation en raison de leur violation de plusieurs politiques du département, notamment l'utilisation excessive de la force, l failure to intervene, and neglecting aid duties, as acknowledged by the police department in an announcement.

Les cinq officiers ont été inculpés en cour d'État du Tennessee pour meurtre, agression et enlèvement en relation avec la mort de Nichols.

De plus, en septembre, les officiers ont également été inculpés dans une accusation fédérale pour quatre chefs d'accusation criminels, notamment des infractions aux droits civils, une conspiration et des obstacles ayant entraîné la mort de Nichols. Deux de ces chefs d'accusation comportaient une peine possible de réclusion à perpétuité.

L'accusation a impliqué les officiers dans l'utilisation de force excessive, le refus d'offrir une aide médicale, la conspiration pour dissimuler leur utilisation de force illégale et la fourniture intentionnelle de détails faux dans un rapport d'arrestation.

Malgré la confession et l'accord de plaidoyer de Mills, l'affaire d'Emmitt Martin III reste en suspens, car il est prévu qu'il change de plaidoyer vendredi. Le Bureau du procureur des États-Unis pour le district occidental du Tennessee surveille de près la situation de Martin, tout comme ils l'ont fait avec Mills et les autres officiers accusés.

