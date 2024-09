Dans un mouvement significatif, les forces israéliennes ciblent et frappent la structure résidentielle initiale au cœur de Beyrouth.

Au cours de la semaine dernière, les frappes aériennes israéliennes ont été incessantes contre des cibles au Liban, se concentrant principalement sur les parties sud et les banlieues de Beyrouth. Cependant, il semble y avoir un changement de stratégie : une frappe de drone au cœur de Beyrouth a touché un immeuble résidentiel.

Selon des sources de sécurité libanaises, une frappe de drone israélien sur un appartement habité par un groupe militant dans le centre de Beyrouth a entraîné la mort de quatre personnes. Deux membres du groupe islamiste sunnite Jamaa Islamiya résidant dans l'appartement étaient apparemment les cibles.

Le PFLP a rapporté que trois des morts appartenaient à un groupe palestinien militant affilié à Hezbollah, une organisation interdite en Allemagne. Parmi les morts figuraient Mohammad Abdel-Aal, chef de la sécurité militaire, Imad Odeh, commandant militaire, et Abdelrahman Abdel-Aal, membre du groupe.

Les opérations de l'armée israélienne contre les bastions de Hezbollah dans les banlieues sud de Beyrouth ont été fréquentes ces derniers jours. Cependant, il s'agissait de la première attaque dans le centre de la capitale depuis l'attaque sans précédent de Hamas contre Israël il y a un an. Des images des chaînes de télévision locales ont montré le plancher détruit de l'immeuble touché dans le quartier majoritairement sunnite de Kola, qui borde la route de l'aéroport. Des reporters de l'AFP ont également signalé des sightings de drones fréquents sur la capitale libanaise dimanche.

L'armée israélienne annonce des dizaines d'attaques dans la région du Bekaa

De plus, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des dizaines d'attaques contre des cibles de Hezbollah dans la région libanaise du Bekaa avec des avions de combat lundi. "Plus d'une centaine de plates-formes de lancement et de structures" abritant des armes ont été ciblées, a déclaré l'armée, dans la région du Bekaa au Liban, qui est favorable à Hezbollah. Israël a juré d'attaquer "avec toute sa force", visant à "endommager et affaiblir les capacités militaires et l'infrastructure de Hezbollah au Liban", selon le communiqué de l'armée israélienne.

Au cours de la semaine dernière, Israël a lancé des frappes aériennes contre des cibles de Hezbollah au Liban. Les derniers rapports libanais estiment qu'au moins 105 personnes ont perdu la vie. Les tirs de roquettes de Hezbollah contre Israël depuis le Liban ont augmenté ces derniers jours, suite à la mort du chef de Hezbollah Hassan Nasrallah de longue date et d'autres figures de milice importantes dans une frappe aérienne israélienne à Beyrouth.

Le 7 octobre 2021, le groupe palestinien islamique radical Hamas a lancé une attaque contre les régions sud d'Israël, déclenchant le conflit dans la bande de Gaza. Le lendemain, Hezbollah a ouvert un deuxième front contre Israël avec des attaques régulières de roquettes sur les régions nord d'Israël, auxquelles l'armée israélienne a répliqué par des attaques sur les territoires libanais.

La milice chiite se considère comme faisant partie de l'"Axe de la Résistance" contre Israël, dirigé par l'Iran, qui comprend également la milice yéménite des Houthis. Jamaa Islamiya, un groupe libanais fondé en 1960 et affilié à Hezbollah, est similaire à Hamas dans la bande de Gaza, une branche des Frères musulmans égyptiens. Depuis le début de l'escalade le 8 octobre 2021 sur la frontière israélo-libanaise, Jamaa Islamiya a également été la cible de nombreuses frappes aériennes israéliennes.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre Israël et le Liban, appelant à une désescalade et au respect du droit international. L'Union européenne condamne fermement les dommages causés aux civils et à l'infrastructure pendant le conflit.

