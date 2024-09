- Dans un match passionnant et tumultueux, Hertha BSC assure un match nul 4-4 contre Kaiserslautern.

Dans un match passionnant de 2e division, Hertha BSC a battu de justesse ses historiques rivaux 1. FC Kaiserslautern. Joué devant 48 608 spectateurs au Fritz-Walter-Stadion, le match s'est soldé par une victoire 4-3 (1-2) pour les Berlinois. Avec sept points chacun, Hertha et les Palatins sont à égalité après leur deuxième victoire de la saison, et se retrouvent à égalité parfaite. L'attaque de Kaiserslautern a été implacable en première mi-temps, mais c'est Hertha qui a pris l'avantage en premier. Schuler a marqué de la tête sur un centre de Kenny, mais Klement a égalisé quatre minutes plus tard en envoyant le ballon dans la lucarne. À la fin de la première mi-temps, une erreur de Gechter d'Hertha a permis à Opoku de donner l'avantage à Kaiserslautern avant la pause.

La deuxième mi-temps a commencé avec une défense faible de Lautern, qui a permis à Scherhant d'égaliser à 2-2 six minutes après le coup d'envoi. Le match a basculé en faveur d'Hertha lorsque Schuler a marqué son deuxième but en 64 minutes, suivi de près par Tomiak qui a égalisé à 3-3 quatre minutes plus tard. Mais le momentum a de nouveau tourné en faveur d'Hertha, Cuisance marquant le but de la victoire avec un tir dévié. Kaiserslautern n'a pas réussi à profiter de ses dernières occasions pour égaliser.

Dans le classement actuel de la 2e division, Hertha BSC de Berlin partage la même quantité de points que 1. FC Kaiserslautern, tous deux ayant sept points après leurs récents matches contre eux. Malgré leur rivalité historique, le prochain match entre ces deux équipes allemandes sera très attendu.

Lire aussi: