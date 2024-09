Dans un match de boxe, Stefan Raab subit six tours de combat contre Regina Halmich.

Le combat très attendu entre Regina Halmich et Stefan Raab était sur le point de se dérouler, marquant leur troisième rencontre dans le ring. Le quinquagénaire a livré un combat valeureux pendant six rounds, mais le verdict des juges était clair - Stefan Raab, l'ancien champion du monde de boxe, a remporté la victoire aux points. Le retour de Raab dans le ring a été accueilli par une ovation massive de la foule.

Malgré son entrée dans le ring en excellente condition physique, l'animateur a subi une défaite contre la boxeuse professionnelle Halmich lors de leur troisième affrontement. Les juges ont attribué la victoire à la quadragénaire, reconnaissant sa supériorité dans le ring. Halmich, accusée d'avoir frappé trop bas pendant le match, était visiblement épuisée après le combat.

La soirée était animée par l'ancien apprenti de Raab, Elton, avec plusieurs visages familiers de l'univers de "TV Total" présents dans l'arène de Düsseldorf. Si le combat en lui-même n'était pas particulièrement mémorable, Raab a réussi à tenir jusqu'au gong final.

Une ovation tonitruante a retenti après le sixième round pour les deux combattants. Cependant, la plus grande ovation est venue lors de la cérémonie de victoire, où Raab a annoncé son retour à la télévision. Il a également fait une annonce pour son ancien apprenti, offrant une autre période de stage. Halmich, quant à elle, a révélé que ce serait leur dernier combat, mettant fin à toute possibilité de quatrième rencontre.

Le retour très attendu de Stefan Raab à l'écran a été marqué par son apparence en forme et aux cheveux blancs. Après un compte à rebours impressionnant, le public de Düsseldorf a été surpris lorsque le projecteur ne s'est pas allumé sur Raab, mais sur l'humoriste Helge Schneider qui a interprété son tube "Katzeklo". Après un autre compte à rebours, un escalier de scène est descendu du plafond de la salle haute, avec l'influenceuse de fitness Pamela Reif apparaissant comme un ange au-dessus du public, chantant l'hymne "Stefan Raab est de retour".

Enfin, Raab a fait son entrée spectaculaire dans un costume blanc et une cape, accompagné d'une musique pompeuse, comme s'il contrôlait la lumière de la salle comme un dieu. Sous des feux d'artifice et une pluie de paillettes, il est monté sur scène et a chanté sa nouvelle chanson de boxe "Pa aufs Maul" avec Sido, Ski Aggu et des choristes. Raab, en excellente condition physique avec des muscles, une barbe blanche et des cheveux courts blancs, portait un short de boxeur avec l'inscription "The Killerplautze".

C'était la troisième fois que l'animateur montait sur le ring contre l'ancienne championne du monde de boxe Halmich. Les deux combats précédents ont vu des poings voler en 2001 et 2007, avec Halmich vainqueur à chaque fois. L'événement était animé par l'ancien compagnon de Raab, Elton, avec Buschi "Buschmann" comme commentateur, tandis que le ring était couvert par Laura Wontorra.

