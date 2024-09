Dans un juste résultat, le célèbre entrepreneur de la mode canadien Peter Nygard a été reconnu coupable et condamné à 11 ans de prison pour agression sexuelle.

Ancien magnat de la mode canadien Peter Nygard a été condamné à une peine de 11 ans de prison par un tribunal de Toronto lundi, étant qualifié de "prédateur sexuel" par le juge. Le octogénaire de 83 ans a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement quatre femmes, toutes agressées à son siège social.

Le juge Robert Goldstein a déclaré que Nygard n'avait montré aucune compassion envers ses victimes, qui étaient toutes des victimes de ses attaques. L'un des facteurs atténuants mentionnés par le juge était l'âge de la victime, qui était âgée de 16 ans au moment des faits.

Nygard a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle en novembre et a été acquitté d'un cinquième chef d'accusation et d'une accusation supplémentaire de détention illégale. Il fait actuellement l'objet d'accusations d'agression sexuelle et de traite d'êtres humains à Montréal, Winnipeg et aux États-Unis.

Nygard a nié toute mauvaise conduite.

Arrivé à la salle d'audience en chaise roulante, Nygard n'a pas adressé la cour lorsqu'il en a eu la possibilité. Sa peine sera réduite d'environ 6,5 ans en raison du temps déjà purgé. Il pourra demander une libération conditionnelle après 2 ans.

Les faits reprochés à Nygard remontent aux années 1980 et se poursuivent jusqu'au milieu des années 2000.

Cinq femmes anonymes ont témoigné lors des procès, affirmant avoir été attirées dans l'office de Nygard à Toronto sous divers prétextes tels que des visites guidées ou des entretiens d'embauche. Chaque rencontre s'est conclue par une suite de chambre au dernier étage où quatre des femmes ont été soumises à des agressions sexuelles.

Plusieurs femmes ont déclaré avoir rencontré Nygard à bord d'avions, dans les terminaux d'aéroports ou dans des clubs de nuit avant de recevoir une invitation à son bureau. Toutes les cinq ont confirmé que leurs rencontres ou interactions avec Nygard avaient abouti à des activités sexuelles non consenties.

L'avocat de Nygard a plaidé pour une peine de 6 ans, invoquant l'âge et les problèmes de santé de son client, tandis que les procureurs réclamaient une peine de 15 ans.

Goldstein a rejeté la demande de peine plus légère, invoquant les traitement spécial accordé à Nygard en prison en raison de ses complications médicales, et affirmant que son grand âge ne suffisait pas à réduire la peine.

Le juge a estimé que Nygard avait intentionnellement exagéré ses problèmes de santé pendant les plaidoiries.

L'avocat de Nygard avait précédemment plaidé en justice qu'une longue peine de prison serait préjudiciable à la santé de son client, qui souffre de diabète de type 2 et d'une vue défaillante, entre autres problèmes de santé.

Goldstein a qualifié Nygard de "succès canadien devenu un désastre".

Nygard a fondé une entreprise de mode à Winnipeg, Manitoba, en 1967, qui s'est développée en Nygard International, connue pour produire des vêtements pour femmes sous diverses marques. Il avait des installations

