- Dans un incident tragique, un motard a été tué à la suite d'un accident impliquant un véhicule près de Hanovre.

Un motard de 40 ans a trouvé la mort suite à une collision impliquant un véhicule sur une route de la région de Hanovre. Selon le rapport de police du samedi, le motard a tenté de dépasser un bus sur une route sinueuse à Wunstorf le vendredi, mais n'a pas vu une voiture arrivant en face et a heurté celle-ci de front.

La force de l'impact a projeté la voiture sur le côté de la route. Le conducteur de 67 ans et son passager de 65 ans sont sortis indemnes, selon les autorités.

Le motard a subi de graves blessures et a été transporté à l'hôpital de Hanovre par hélicoptère. Malheureusement, il est décédé plus tard de ses blessures. La route entre Großenheidorn et Poggenhagen a été bloquée pendant environ cinq heures suite à l'incident.

La police de Wunstorf enquête sur les circonstances de l'accident du motard. Malgré le décès du motard, le conducteur et le passager de la voiture impliquée dans la collision sont sortis indemnes.

