Dans un incident récent, Saporizhskaya a enregistré 13 victimes suite à un assaut russe utilisant des bombes aériennes guidées.

11:50 "Personnification de l'horreur" - Zelensky se souvient de la massacre de Babi YarLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a rendu hommage aujourd'hui à la massacre de Babi Yar, où plus de 33 000 Juifs ont été assassinés dans une ravine à Kyiv il y a 83 ans. "Babi Yar symbolise les crimes les plus odieux commis lorsque le monde choisit d'ignorer, de rester silencieux ou de manifester de l'indifférence au lieu de se dresser contre le mal", a déclaré Zelensky sur X. Babi Yar sert de rappel choquant des atrocités que les gouvernements sont capables de commettre lorsque leurs dirigeants ont recours à l'intimidation et à la violence, a sous-entendu Zelensky, seeming à faire référence au président russe Vladimir Putin.

11:16 Ukraine: Le bilan de l'attaque contre l'hôpital de Sumy hier est passé à dixLe bilan de l'attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière ukrainienne de Sumy est passé à dix. L'hôpital a été bombardé deux fois samedi. La deuxième attaque a eu lieu pendant que les équipes de secours récupéraient les blessés et les morts et évacuaient les patients. Les forces russes ont tiré 31 fois dans la région frontalière pendant la nuit dernière et ce matin.

10:42 Les médias russes rapportent un grand incendie dans un dépôt d'armes à VolgogradAprès les rapports des blogueurs militaires, les médias russes rapportent également des explosions près des bases militaires russes. Des explosions ont eu lieu près de la base navale de Baltijsk, dans la région de Krasnodar, que la Russie utilise pour lancer des drones kamikazes contre l'Ukraine, selon l'agence de presse Astra. Dans le village de Kotluban, dans l'oblast de Volgograd, un grand dépôt de munitions a été touché, entraînant un grand incendie et des détonations. Selon la partie ukrainienne, des missiles balistiques d'Iran et des lanceurs étaient stockés dans le dépôt de Kotluban.

09:57 Le état-major ukrainien rapport 165 engagements depuis hierDepuis hier, l'état-major ukrainien a enregistré jusqu'à 165 engagements, avec plus d'un quart d'entre eux autour de la ville contestée de Pokrovsk dans le Donbass. Selon le rapport, les troupes russes ont mené 73 frappes aériennes contre des positions et des centres de population, en utilisant 124 bombes aériennes guidées. Elles ont également lancé sept missiles. Les envahisseurs ont mené plus de 4 700 attaques, y compris 179 attaques de lance-roquettes multiples, et ont utilisé plus de 1 700 drones kamikazes. Les avions ukrainiens, ainsi que les forces de roquettes et d'artillerie, ont prétendument mené six attaques contre des zones concentrant du personnel, des armes et de l'équipement militaire ennemi.

09:17 Ukraine: Un juge de haut rang tué dans une attaque russe contre un véhicule civilUn juge de la Cour suprême qui aidait les habitants d'un village dans la région de Kharkiv avec de l'aide humanitaire a été tué dans une attaque de drone contre un véhicule civil. Le site d'information Ukrinform rapporte, citant le bureau du procureur régional, qu'un drone en vue subjective hostile a frappé le SUV que le juge Leonid Loboyko conduisait pour livrer de l'aide au village. Il est décédé sur le coup. Trois femmes qui se trouvaient également dans la voiture ont été blessées. L'Ukraine enquête sur l'incident en tant que crime de guerre et meurtre.

08:55 L'Ukraine signale des blessures après des attaques sur SaporizhzhiaLes autorités ukrainiennes rapportent des dommages importants aux bâtiments civils dans la ville industrielle de Saporizhzhia dans le sud de l'Ukraine suite à de nouvelles frappes aériennes russes massives. Au moins sept personnes ont été blessées, selon le chef de l'administration régionale, Ivan Fedorov, dans un message Telegram. Des personnes pourraient encore être prisonnières des décombres. Il y a eu plus de dix frappes aériennes, et plusieurs incendies se sont déclarés.

08:27 La Russie affirme avoir détruit 125 drones ukrainiens la nuit dernièreLa Russie affirme avoir détruit 125 drones ukrainiens la nuit dernière. Le ministère de la Défense a déclaré que les 125 drones avaient été interceptés et détruits par les défenses aériennes russes. Les gouverneurs de plusieurs régions ont rapporté des dommages causés par les attaques mais pas de pertes humaines. Selon les rapports, 67 drones ont été abattus au-dessus de la région de Volgograd dans le sud de la Russie, 17 chacun au-dessus des régions de Belgorod et de Voronezh, et 18 au-dessus de la région de Rostov.

07:42 L'état-major ukrainien signale 1 170 pertes russes au cours des 24 dernières heuresL'état-major ukrainien signale 1 170 pertes russes au cours des 24 dernières heures, portant le nombre total de soldats russes blessés ou tués à près de 652 000. Les Ukrainiens rapportent également la destruction de neuf chars russes, 62 systèmes d'artillerie et 38 véhicules blindés depuis hier. Quatre-vingt-treize drones et un système de défense aérienne ont également été abattus, selon le décompte.

07:22 Les blogueurs militaires signalent que les drones d'attaque ukrainiens ont frappé d'autres dépôts d'armes russesLes blogueurs militaires sur la plateforme X rapportent que les drones d'attaque ukrainiens ont frappé un arsenal russe à Kotluban pendant la nuit. Les sources locales rapportent des incendies près du grand dépôt de munitions russes dans l'oblast de Volgograd. Le système d'information sur les incendies de NASA signale également des incendies sur le flanc nord du dépôt. Ni le Kremlin ni l'état-major ukrainien n'ont commenté l'incident pour l'instant.

Le leader du SPD, Lars Klingbeil, s'attend à ce que le sommet sur l'Ukraine avec le président américain Joe Biden à Ramstein envoie un message fort d'unité envers l'Ukraine, qui a été attaquée par la Russie. Il souligne que tout le monde, y compris les États-Unis après les élections de novembre, devrait continuer à aider activement l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. De plus, des discussions doivent avoir lieu sur la façon dont les futures conférences de paix pourraient être structurées de manière exhaustive pour présenter une voie viable vers la paix qui bénéficie au peuple ukrainien. Biden est prévu effectuer son premier voyage en Allemagne le 10 octobre. Une réunion des 50 États fournissant une aide militaire à l'Ukraine aura lieu le 12 octobre à la base aérienne américaine de Ramstein, avec la participation prévue du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

05:42 Le porte-parole de Zelensky sur la libération des armes : les Russes seront informés en premier

Le porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Serhiy Nykyforov, révèle qu'aucune décision définitive n'a été prise concernant l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe. Nykyforov précise au programme d'actualités ukrainien 24/7 qu'une décision claire et définitive n'a pas encore été prise. Zelenskyy a reportedly discuté de cette question avec des décideurs importants en Italie, en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Nykyforov explique : "Les Russes seront informés en premier si nous accordons la permission d'infiltrer profondément sur le territoire russe. Ce n'est qu'ensuite qu'il y aura une annonce officielle."

04:45 La Suisse soutient le plan de paix de la Chine, Kyiv déçu

Le ministère des Affaires étrangères suisse a exprimé son soutien à un plan de paix dirigé par la Chine pour mettre fin au conflit en Ukraine. Leur soutien à de telles initiatives a connu un changement significatif, selon le ministère à Berne. Cependant, Kyiv exprime son mécontentement. L'Ukraine organise actuellement un deuxième sommet de la paix prévu pour novembre. En juin, plusieurs États, absents la Russie et la Chine, ont participé au premier sommet en Suisse.**

03:29 La Lituanie envoie un paquet d'aide à Kyiv

La Lituanie envoie un paquet d'aide composé de munitions, d'ordinateurs et de fournitures logistiques à l'Ukraine. Le paquet est prévu pour arriver cette semaine, a déclaré le gouvernement lituanien. Depuis le début de cette année, la Lituanie a déjà livré des munitions de 155 mm, des véhicules blindés de types M577 et M113, des systèmes anti-drone, des armes anti-char, des systèmes de commande à distance et d'autres équipements à l'Ukraine.**

02:29 Trois morts dans les attaques de la région de Kharkiv

Trois personnes ont été tuées et six autres blessées lors d'attaques aériennes russes sur le village de Slatyne dans la région de Kharkiv, ont rapporté les autorités locales. L'attaque a visé des infrastructures civiles et a endommagé des écoles et des entreprises alors que les gens étaient dans la rue, a déclaré Oleh Syniehubov, gouverneur de l'oblast de Kharkiv.**

01:29 La Corée du Nord condamne l'aide militaire américaine à l'Ukraine comme "jouer avec le feu"

Accusée de fournir illégalement des armes à la Russie, la Corée du Nord dénonce l'aide militaire américaine de 8 milliards de dollars accordée à l'Ukraine comme une "erreur sans précédent" et un jeu dangereux contre la superpuissance atomique, la Russie. During Zelenskyy's visit to Washington, Biden announced the new aid intended to back Kyiv in self-defense and includes weapons with enhanced reach, supposedly enhancing the capacity to attack Russia from a secure distance.**

00:25 Le nombre de morts suite à l'attaque contre l'hôpital de Sumy s'élève à dix

Suite à une attaque russe contre un hôpital dans la ville frontalière de Sumy, le bilan des victimes est passé à dix. Initialement, une personne a perdu la vie lors de l'attaque initiale contre la clinique, selon le ministre de l'Intérieur ukrainien Igor Klymenko. Lors de l'évacuation des patients, l'hôpital a été attaqué à nouveau, entraînant d'autres pertes. Le président Zelenskyy affirme que la Russie est engagée dans une "guerre contre les hôpitaux".**

22:54 L'équipe de Zelenskyy : les États-Unis montrent un fort intérêt pour le "plan de victoire" ukrainien

Selon Serhiy Nykyforov, le porte-parole de la présidence ukrainienne, l'administration américaine manifeste un "intérêt considérable" pour le "plan de victoire" du président Volodymyr Zelenskyy. Cela contredit les rapports des médias laissant entendre un point de vue sceptique de Washington. Nykyforov affirme : "Ce n'est pas vrai." Le plan a été "bien accueilli". Il ajoute que Biden a promis de revenir avec "certaines décisions et réponses" lors de la réunion du groupe de contact de Ramstein en Allemagne prévue le 12 octobre.**

22:25 Zelenskyy : Trump sera aux côtés de l'Ukraine s'il gagne en novembre

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump sera aux côtés de l'Ukraine s'il gagne les élections de novembre. Zelenskyy a exprimé ses sentiments à la chaîne de télévision Fox News après avoir rencontré Trump. "J'ai reçu des messages directs de Donald Trump indiquant qu'il soutiendra l'Ukraine", déclare Zelenskyy. "Cependant, je ne suis pas sûr de ce qui se passera après les élections et de qui deviendra président."**

21:40 Lavrov : L'Occident ne devrait pas chercher à mener une guerre totale contre une puissance nucléaire comme la Russie

During his address at the United Nations General Assembly in New York, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov warns the West against seeking a complete victory against a nuclear nation, which is Russia. He labels such an attempt as a "perilous endeavor." Not long ago, Russian President Vladimir Putin hinted at the potential use of nuclear weapons. As per Putin, any conventional assault on Russia that receives support from a nuclear country would be perceived as a joint assault by those nations.

Au vu des attaques russes contre les infrastructures civiles en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait faire référence aux atrocités commises par le régime de Poutine lorsqu'il rend hommage à la tragédie de Babi Yar et parle des gouvernements ayant recours à l'intimidation et à la violence.

Suite à l'attaque russe contre un hôpital à Sumy, qui a fait dix morts, la demande de soutien international renforcé pour la défense de l'Ukraine contre l'agression russe ne fait que croître.

Lire aussi: