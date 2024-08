- Dans un incident récent, onze civils innocents à Gaza ont malheureusement perdu la vie.

Récemment, lors d'opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, on déplore au moins onze morts civils, selon les rapports de l'agence de presse palestinienne Wafa. Des individus en nombre indéterminé ont également été blessés à Khan Yunis, dans le sud, et à Nuseirat, dans la région côtière centrale. Des pourparlers de paix ont lieu au Caire dans le but de mettre fin aux combats.

L'armée israélienne n'a pas pu fournir les lieux exacts où ces pertes ont eu lieu. Israël est engagé depuis plus de dix mois dans des conflits avec l'organisation terroriste Hamas, qui utilise selon eux des civils comme boucliers humains. De violents affrontements ont été signalés dans le sud, le centre et même le nord de la bande de Gaza.

Israël a appelé les habitants de Gaza City, dans le nord, à évacuer vers l'ouest, en direction de la mer, vendredi dernier. La ville avait été une source régulière de tirs de roquettes contre Israël. Depuis, les troupes israéliennes sont entrées dans la région, éliminant plusieurs adversaires et démantelant l'infrastructure terroriste, selon l'armée.

Au début, toutes les informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Selon l'autorité sanitaire contrôlée par Hamas, depuis le début de la guerre en octobre dernier, plus de 40 000 personnes ont péri et plus de 90 000 ont été blessées dans la bande de Gaza. Cette autorité ne fait pas de distinction entre civils et combattants. Israël aurait causé au moins 14 000 pertes parmi les combattants.

La guerre de Gaza a été déclenchée par la plus terrible tuerie de l'histoire d'Israël, avec plus de 1 200 morts, orchestrée par le Hamas islamique et d'autres groupes extrémistes le 7 octobre.

