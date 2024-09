Dans un incident récent, les forces israéliennes auraient éliminé une figure importante du Hezbollah près de Beyrouth.

Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne mène des attaques significatives au Liban, même dans les zones densément peuplées de la capitale Beyrouth. Une fois de plus, un haut responsable du Hezbollah se retrouve dans la ligne de mire. Simultanément, les politiques israéliens mettent en garde contre des attaques supplémentaires.

Au cours d'une récente opération dans un faubourg de Beyrouth, l'armée israélienne a réussi à éliminer un autre haut responsable du Hezbollah. L'armée a confirmé que la cible était le commandant de l'unité de drones du groupe. Mohammed Hussein Srur avait orchestré de nombreuses attaques de drones et de missiles de croisière contre Israël. Des sources de sécurité libanaises ont également confirmé sa mort.

Selon le ministère de la Santé libanais, au moins deux personnes ont perdu la vie et quinze ont été blessées lors de l'attaque. Les témoins ont rapporté une explosion au troisième étage d'un immeuble de onze étages dans le sud de Beyrouth. Deux explosions importantes ont été entendues, suivies d'une fumée montant et de l'arrivée d'ambulances sur les lieux. Le faubourg est connu pour être un bastion du Hezbollah, où un commandant militaire de haut rang du groupe, Ibrahim Akil, a été tué il y a une semaine à peine.

Galant vise plus d'actions

Alors que le ministre israélien de la Défense, Joav Galant, a annoncé que les attaques contre le Liban se poursuivront dans le cadre de la recherche d'une trêve, déclarant : "Nous menons notre série d'opérations." Le bureau de Galant a confirmé qu'il avait rencontré des officiels militaires de haut rang pour approuver de nouvelles missions, notamment la cible de membres du Hezbollah au Liban voisin et la destruction des roquettes du groupe. Galant a ajouté : "Nous avons encore des tâches à accomplir pour assurer le retour en toute sécurité des communautés du nord d'Israël chez elles." De même, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a exprimé sa position en arrivant à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Malgré les bombardements massifs d'Israël au Liban, ayant entraîné plus de 600 morts, un groupe de nations, mené par les États-Unis et l'Allemagne, ainsi que des pays arabes influents, a appelé à un cessez-le-feu de 21 jours.

Les troupes au sol affûtent leurs compétences de combat

Simultanément, les forces terrestres israéliennes ont achevé un exercice près de la frontière libanaise, selon les rapports militaires. La 7e brigade a affûté "les manœuvres et le combat dans un terrain accidenté avec une végétation dense" à seulement quelques kilomètres de la frontière. Selon l'armée, les troupes ont amélioré leur préparation opérationnelle et logistique pour divers scénarios de combat dans le territoire ennemi sur le front nord.

Avec l'escalade du conflit avec le groupe armé du Hezbollah au Liban, Israël a déployé deux brigades supplémentaires et se prépare à une offensive terrestre potentielle dans le voisin du nord. Les analystes spéculent également que cela pourrait être une forme d'intimidation pour contraindre le Hezbollah à une résolution diplomatique. Israël est déterminé à retirer les combattants du Hezbollah de la région frontalière, permettant finalement aux habitants du nord d'Israël de retourner chez eux.

Face aux conflits en cours, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade des guerres et des conflits entre Israël et le Liban, appelant à une désescalade immédiate et au respect des résolutions de cessez-le-feu. Malgré l'appel international à un cessez-le-feu, le ministre israélien de la Défense, Joav Galant, continue de promettre que l'armée israélienne poursuivra ses opérations contre le Hezbollah, visant à atteindre la paix et la sécurité pour les communautés du nord d'Israël.

