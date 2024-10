Dans un incident malheureux, un chauffeur de taxi et deux chevaux sont morts tragiquement suite à une collision frontale.

Sur une route fédérale en Basse-Saxe, un taxi a percuté deux chevaux errants. Le conducteur et les chevaux ont tous deux trouvé la mort, avec une assistance regrettablement tardive. Un loup aurait-il conduit les chevaux ?

Le taxi et les deux chevaux errants se sont percutés sur la Bundesstraße 73 à Stade, entraînant la mort du conducteur et des chevaux, selon les forces de l'ordre. Le conducteur a été transporté à l'hôpital, mais il est décédé à la suite de ses blessures. Les chevaux, malheureusement, sont morts sur le coup. Le passager du taxi, âgé de 31 ans, se rendant de Hambourg à Cuxhaven, s'en est sorti avec des blessures légères.

Les forces de l'ordre ont été alertées de la présence de chevaux en liberté dans la zone urbaine peu avant l'accident, ce qui a déclenché une alerte. Quelques minutes plus tard, elles ont reçu des rapports faisant état d'un grave accident de la route sur la B73. Les services d'urgence, la police et les pompiers se sont rendus sur les lieux, mobilisant un grand nombre de personnel pour les opérations de secours. Le conducteur bloqué a dû être libéré à l'aide d'engins de chantier, puis il a été réanimé mais il est décédé plus tard à l'hôpital.

Des loups repérés dans le district de Stade jusqu'à récemment le 23 septembre

La cause de l'échappée des chevaux reste inconnue, selon le porte-parole de la police interrogé par RTL. La frayeur des chevaux semble être la cause probable, compte tenu des indices sur les lieux. Cependant, ce qui a inspiré une telle peur chez les chevaux reste mystérieux pour le porte-parole.

Selon les rapports de RTL, des loups ont été repérés à plusieurs reprises dans le district de Stade. Ils ont même attaqué des vaches par le passé. L'Association de chasse de Basse-Saxe a confirmé une récente observation de loups le 23 septembre. Depuis, il n'y a eu aucun signe ni enregistrement de ces caméras de surveillance de la faune.

Bien que ce ne soit qu'une hypothèse, un loup aurait pu éloigner les chevaux, selon l'Association de chasse de Basse-Saxe. Despite their size, horses could potentially become prey for wolves. However, selecting such a large target is rather uncommon for wolves.

Despite the possibility of wolves in the area, there wasn't enough evidence to suggest that they drove the horses away, as the State Hunting Association pointed out. Regrettably, the road accidents resulted in tragic fatalities for the driver and the horses.

Lire aussi: