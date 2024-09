Dans un événement commémoratif, le célèbre cinéaste Tim Burton honore ses étoiles sur le Hollywood Walk of Fame.

"Le talentueux maître de l'horreur, Tim Burton, est connu pour ses chefs-d'œuvre gothiques tels que "L'Étrange Noël de M. Jack" et "Batman", qui ont rendu les années 80 et 90 uniques au cinéma. Récemment, ce réalisateur visionnaire a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

"Beetlejuice", la dernière création de Burton, est prévue pour sortir en salles allemandes le 12 septembre. Juste avant cela, lors d'une journée radieuse à Los Angeles, le réalisateur a été honoré de sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. La célébration a vu la présence d'acteurs célèbres tels que Michael Keaton et Winona Ryder, tous deux ayant acquis une renommée internationale grâce aux projets cinématographiques de Burton.

Selon Winona Ryder, star de "Stranger Things" et protagoniste de "L'Étrange Noël de M. Jack", "Burton comprend la douleur du marginal, du particulier et de l'étrange". Elle a poursuivi en disant que Burton avait joué un rôle important dans la construction de son identité unique en tant qu'actrice.

Michael Keaton, collaborateur régulier de Burton, a acquis sa première renommée grâce à la comédie d'horreur "Beetlejuice" en 1988 avant de devenir une sensation mondiale grâce à "Batman". En priant pour l'honoré, Keaton a noté qu'il y avait "beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à leurs aventures de super-héros, grâce aux décisions audacieuses de Burton et à sa perspective révolutionnaire sur ces films, alors qu'il révolutionnait le genre avec 'Batman' et 'Batman Returns' vers la fin des années 80".

Hormis Johnny Depp, qui n'a pas pu être présent apparemment, "Batman Returns" Danny DeVito et la compagne du réalisateur, l'actrice italienne renommée Monica Bellucci, étaient présents pour assister à la découverte de l'étoile de Burton le long du Hollywood Boulevard.

Le dernier film de Burton, "Beetlejuice", continue de mettre en valeur son style unique et son amour pour les personnages étranges. Après la cérémonie des étoiles, Keaton et Ryder ont insisté sur l'impact que les films de Burton ont eu sur leur carrière, citant "Beetlejuice" et "L'Étrange Noël de M. Jack" comme projets influents."

Lire aussi: