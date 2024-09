Dans un événement célèbre, Aaron Rodgers orchestre une victoire triomphale pour les Jets contre les Patriots au MetLife Stadium, marquant un retour significatif pour lui.

Jeudi, après plus d'un an après avoir subi une blessure grave, l'athlète de 40 ans a fait un retour triomphal sur le terrain en tant que New York Jet, menant son équipe à une victoire écrasante de 24-3 contre les New England Patriots.

Rodgers a défié son âge lors de cette victoire, se déplaçant avec fluidité et réussite, semant les défenseurs des Patriots et démantelant la défense de New England avec ses passes précises.

Il a totalisé 281 yards dans les airs, réussissant 27 de ses 35 passes, avec deux TDs - un chacun pour Allen Lazard et Garrett Wilson - et aucun interception. Il a également gagné 18 yards en trois tentatives de course. Breece Hall a ajouté un autre TD à la course pour contribuer à la victoire confortable.

De manière surprenante, Wilson est devenu le premier receveur large drafted au premier tour à marquer un TD sur passe de Rodgers, malgré Rodgers ayant déjà inscrit un impressionnant total de 480 TDs au cours de sa carrière remarquable.

Rodgers a été acclamé avec enthousiasme par les fans des Jets tout au long du match et a par la suite qualifié la soirée de "vraiment spéciale".

"J'étais en grande forme sur le terrain", a-t-il déclaré aux journalistes. "Je me sentais bien pendant le warm-up et j'ai été en train de m'améliorer. J'ai dit à tout le monde après la première semaine que cela allait être un processus d'augmenter mes jeux à mesure que je deviendrai plus à l'aise, et cela a été en quelque sorte la première étape pour jouer comme je suis habitué à jouer. Je me sentais comme moi il y a quelques années."

Rodgers a mentionné ses sentiments en retournant au MetLife Stadium : "J'étais vraiment calme à ce sujet, honnêtement je n'y ai pas beaucoup pensé.

C'était émotionnel de revenir à la maison pour la première fois depuis, mais je pense que la première semaine a vraiment aidé à atténuer beaucoup de mes appréhensions et de mes peurs à propos du jeu, et ce soir, je me sentais jouer plutôt librement."

Les Jets ont connu une offense difficile la saison dernière avec Rodgers sur le banc. Cependant, dans leur troisième match de la saison avec Rodgers aux commandes, les choses semblaient enfin décoller pour New York.

Non seulement Rodgers dirigeait habilement l'offense, mais la course des Jets était électrique - le puissant Hall et Braelon Allen combinant 27 courses pour 109 yards à la course - tandis que la ligne offensive améliorée tenait le coup sous la pression pour offrir à Rodgers une certaine protection dans la poche.

Pour les Patriots, c'était une défaite décevante où ils ont été clairement surpassés par leurs rivaux de division.

Cependant, la défaite de jeudi a

