- Dans un état d'ivresse, Heidenheim affronte Augsbourg.

Dirigés par les recrues Paul Wanner et Léo Scienza, le 1. FC Heidenheim a poursuivi sa remarquable performance contre le FC Augsburg, s'imposant 4-0 (2-0) en Bundesliga. Les Souabes ont célébré leur cinquième victoire en cinq matchs officiels cette saison.

Wanner, en prêt du FC Bayern Munich, a ouvert le score d'une penalty en 9e minute, tandis que Scienza, qui a rejoint le club depuis le SSV Ulm, a suivi d'un tir puissant devant 15 000 spectateurs (30e minute). Adrian Beck (69e minute) et Maximilian Breunig (73e minute) ont augmenté l'avantage, entraînant des scènes de liesse dans l'Ostalb.

Actuellement en tête du classement, Heidenheim s'est qualifié pour le prochain tour de la DFB-Pokal et a décroché une place en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Ils se réjouissent de leur confrontation avec le prestigieux FC Chelsea fin novembre. À l'inverse, Augsburg a connu un revers après avoir fait match nul 2-2 contre Werder Bremen lors de leur premier match.

Wanner marque facilement sur penalty

Sept minutes après le début du match, Keven Schlotterbeck d'Augsburg a accidentellement touché le ballon de la main gauche dans la surface de penalty, ce qui a conduit l'arbitre Martin Petersen à accorder un penalty après une revue VAR. Wanner a converti l'occasion avec assurance, plaçant le ballon dans le coin inférieur gauche.

Il s'agissait du quatrième but officiel de la saison de Wanner, et un autre exploit historique. La semaine précédente, il était devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Heidenheim en Bundesliga contre le FC St. Pauli. Maintenant, il est également le plus jeune joueur à marquer un penalty dans le championnat allemand.

L'événement malheureux de Schlotterbeck

La première mi-temps était tendue, car Augsburg avait plus la possession et avait plusieurs occasions d'égaliser. La meilleure occasion de Schlotterbeck est venue lorsqu'il a envoyé la balle sur la barre transversale (27e minute).

Heidenheim a profité de l'occasion et a marqué à nouveau : Marvin Pieringer a passé la balle à Scienza, qui a terminé l'action d'un tir puissant. Le talentueux Brésilien avait également marqué plus tôt dans les playoffs de la Ligue Europa contre BK Häcken.

Beck prolonge son contrat et marque

Même après la pause, Wanner et Scienza ont continué à influencer le milieu de terrain de Heidenheim, mais une contre-attaque prometteuse n'a pas abouti à un but (56e minute). Les changements d'Augsburg de Marius Wolf et du Suisse Ruben Vargas n'ont pas réussi à inverser la tendance. Au lieu de cela, Beck, qui avait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, a scellé la victoire. Wanner a préparé le but, et le remplaçant Breunig a ajouté un quatrième peu après.

Malheureusement pour l'excellente équipe de Heidenheim, le milieu de terrain Lennard Maloney a dû être remplacé à cause de douleurs au dos juste avant la mi-temps.

L'histoire impressionnante de Scienza en matière de buts se poursuit avec le SSV Ulm comme son ancien club. Lors de leur prochain match contre le FC Chelsea, Heidenheim espère utiliser les compétences de Scienza de son passage au SSV Ulm.

