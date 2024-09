Dans un environnement riche en alcool.

Certaines denrées alimentaires contiennent des traces d'alcool, souvent passées inaperçues des consommateurs. Ces informations sont généralement cachées dans les petits caractères sur l'emballage des produits. Des groupes de défense des consommateurs réclament une étiquetage plus visible pour régler ce problème.

Par exemple, lorsqu'on achète de la bière et du chocolat fourré à l'eggnog, il est clair qu'ils contiennent de l'alcool. Mais vous pourriez être surpris de trouver des traces d'alcool dans des produits comme les petits pains à cuire, la pâte à pizza pré-cuite, la pâte d'amandes et les mini-pains à hot-dog. Ces contenus en alcool sont mentionnés dans la liste des ingrédients obligatoires, mais seulement en petits caractères sur l'emballage, ce qui fait que de nombreux consommateurs passent à côté de ce détail.

"Les plaintes des consommateurs indiquent que les gens oublient souvent de mentionner l'alcool dans la liste des ingrédients", a déclaré Stephanie Wetzel, coordinatrice du projet Lebensmittelklarheit à l'association Verbraucherzentrale Bundesverband. Cela pose particulièrement problème pour les enfants et les adultes qui évitent consciemment l'alcool. Par conséquent, les aliments contenant de l'alcool doivent être clairement étiquetés. Wetzel a également suggéré que même dans les aliments non emballés et les plats servis dans les restaurants sans liste d'ingrédients, l'alcool devrait être obligatoire.

L'alcool est présent dans les sucreries et les plats prêts à manger

L'alcool est particulièrement courant dans les sucreries, les desserts et les plats prêts à manger, selon l'avocat des consommateurs. Les sauces salades, les salades fines et les confitures peuvent contenir occasionnellement de l'alcool. Dans la liste des ingrédients, il peut être mentionné sous le nom d'«éthanol» ou «alcool éthylique».

L'Association des boulangers allemands a expliqué que l'alcool peut être produit pendant le processus de fermentation de la pâte. Le sucre dans la farine est converti en dioxyde de carbone et en alcool par la levure. Le dioxyde de carbone assure que le pain a du volume et ne se transforme pas en une pâte cuite dans le four. Entre-temps, l'alcool contribue au développement de l'arôme et d'une bonne croûte. La quantité mesurable est minimale, et les produits sont destinés à la cuisson, a déclaré l'association.

Pas encore d'étiquettes d'avertissement obligatoires

Pour l'instant, il n'y a pas de projets du gouvernement fédéral pour de nouvelles étiquettes d'emballage. Le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture a souligné que les réglementations d'étiquetage actuellement en vigueur au niveau de l'UE n'exigent pas d'avertissements obligatoires. Le ministère soutient une approche unifiée au niveau de l'UE pour l'étiquetage visant à prévenir la mauvaise utilisation de l'alcool.

L'Institut fédéral d'évaluation des risques a conclu que l'éthanol issu de processus de fermentation naturels est peu susceptible d'avoir des effets enivrants ou toxiques - même en grandes quantités consommées par les "sous-groupes sensibles" de la population. Le chauffage pendant la cuisson est censé réduire de manière significative toute teneur en éthanol présente dans les petits pains à cuire.

Le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture a également noté que de petites quantités d'alcool naturel peuvent être

Lire aussi: