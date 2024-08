- Dans un enlèvement raté, des membres ont été amputés et un chat qui lutte contre le diabète a été impliqué.

2 sur 5 étoilesUn Enlèvement Humoristique Qui a Viré au Sombre

Résumé

En plein jour, Frederick Seibold (Helgi Schmid) est enlevé sur un terrain de golf. Quatre individus masqués, portant des masques d'animaux, le tirent dans un van et le séquestrent dans une cave sombre. Peu après, des notes de rançon apparaissent chez son ex-partenaire et chez son père, avocat d'affaires riche, accompagnées d'un doigt coupé. Cependant, les parties du corps ne correspondent pas à la personne enlevée, laissant les détectives de la brigade criminelle de Francfort, Anna Janneke (Margarita Broich) et Paul Brix (Wolfram Koch), rechercher à la fois un cadavre sans doigt et l'emplacement de Frederick Seibold.

Pourquoi Regarder "Tatort : Qui Hésite Est Mort"?

Le titre promet beaucoup, et heureusement, il tient ses promesses. De plus, il aborde des sujets actuels tels que le manque de logements en ville à Francfort, et les difficultés financières de nombreuses mères célibataires qui travaillent de longues heures tout en vivant sous le seuil de pauvreté, comme le souligne avec justesse la commissaire Janneke dans une scène. Le film présente des personnages féminins forts et loyaux, tandis que les personnages masculins apparaissent égoïstes et geignards. Notamment, plusieurs femmes ont joué des rôles importants dans la production du film, à la fois devant et derrière la caméra.

Critiques

Le film peine à choisir entre être une comédie braquage ou un drame policier sérieux. La réalisatrice et scénariste Petra Lüschow souligne ce conflit en déclarant : "Au cœur de mes histoires se trouvent des personnages ambiguës, vulnérables qui luttent vaillamment mais qui ne réussissent pas toujours. Je m'intéresse à savoir pourquoi nous restons coincés et ce qui nous retient, mais les éléments tragiques qui sous-tendent cela peuvent souvent être mieux transmis par l'humour." Le manque de concentration sur un seul genre peut rendre difficile pour le spectateur de rester impliqué. De plus, l'identité de l'enlèvement de Frederick Seibold est révélée dès la 30ème minute.

Les Détectives

L'inspecteur Brix doit faire face à deux défis : résoudre l'enquête avec sa partenaire Janneke et trouver un nouvel appartement pour lui et sa colocataire Fanny (Zazie de Paris), qui est devenue agoraphobe après un cambriolage. Finalement, la peur de Fanny conduit à la percée cruciale.

À Regarder ou Pas?

Si vous ne l'avez pas encore vu, donnez-lui une chance.

L'épisode "Tatort" "Qui Hésite Est Mort" a été diffusé le 29 août 2021. L'ARD diffusera à nouveau le film le 30 août 2024, à 23h20.

Les notes de rançon ont été découvertes chez l'ex-partenaire de Frederick et chez son père, avocat d'affaires riche, tous deux étant des lieux d'intérêt potentiels dans la recherche de Frederick. L'enlèvement a eu lieu sur le terrain de golf, ce qui en fait le lieu initial du crime.

Lire aussi: