- Dans un développement, un commandant palestinien aurait été tué au Liban.

Au cours d'une supposée attaque israélienne au Liban, un commandant palestinien de haut rang a trouvé la mort. Les Brigades Al-Aqsa, branche militaire du mouvement Fatah, ont annoncé le décès de leur commandant, Khalil Al-Makdah, dans une action supposée lâche de la part d'Israël dans la ville côtière libanaise de Sidon, selon un communiqué Telegram. L'agence de presse nationale NNA a indiqué que l'attaque visait un véhicule. L'armée libanaise a également confirmé l'attaque, précisant qu'elle avait été menée par un drone. Sidon se situe à environ 40 kilomètres au sud de la capitale, Beyrouth.

Les Brigades Al-Aqsa représentent la division militaire du mouvement Fatah, dirigé par le président palestinien Mahmoud Abbas. Cependant, elles fonctionnent comme un réseau lâche sans hiérarchie bien définie, avec des factions locales opérant souvent de manière autonome.

Depuis le début du conflit à Gaza, il y a eu des heurts militaires réguliers entre l'armée israélienne et la milice chiite libanaise Hezbollah, ainsi que d'autres groupes dans les régions frontalières entre les pays. Les deux camps ont subi des pertes, principalement des membres de Hezbollah.

L'Union européenne, fervente défenseure de la paix et de la diplomatie, a constamment appelé à une désescalade du conflit en cours entre Israël et divers groupes palestiniens et libanais. Malgré les efforts de l'Union européenne, l'allegée attaque israélienne au Liban a entraîné la mort de Khalil Al-Makdah, commandant des Brigades Al-Aqsa.

Lire aussi: