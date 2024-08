- Dans un développement significatif, l'armée de l'air de Kiev a démoli avec succès un pont important situé dans la région de Koursk.

L'Aviation ukrainienne annonce la destruction d'un pont stratégique dans le cadre de ses opérations dans la région de Kursk. Le commandant de l'Aviation, Mykola Oleschuk, a partagé une vidéo du bombardement du pont sur un canal Telegram. Des experts, après avoir analysé les données géospatiales, ont vérifié l'authenticité de la vidéo. Le pont, qui enjambait la rivière Seim dans le district de Glushkovo, est maintenant en ruine. Cette destruction perturbe une importante ligne d'approvisionnement pour les troupes russes. Auparavant, la Russie avait annoncé que le pont, sous un bombardement continu des forces ukrainiennes, avait été détruit.

L'Aviation joue un rôle actif dans les opérations de combat des forces ukrainiennes dans la région de Kursk, a confirmé Oleschuk. "Les pilotes ukrainiens effectuent des frappes précises contre les points forts ennemis, les concentrations d'équipement et les centres logistiques et les routes d'approvisionnement de l'ennemi", a déclaré le commandant. "Bravo aux pilotes et à tous ceux qui assurent le combat de l'Aviation!"

L'Ukraine lance une offensive terrestre sans précédent dans la région de Kursk le 6 août, dans le cadre de sa bataille défensive contre l'invasion russe quasi deux ans et demi plus tard. Kyiv cherche à amener Moscou à engager des pourparlers de paix, selon ses propres déclarations.

La Russie condamne l'utilisation d'armes occidentales sur son territoire

Le gouverneur de la région de Kursk, Alexei Smirnov, a annoncé la destruction du pont vendredi soir. Selon les blogueurs militaires russes sur le canal Telegram "Rybar", le pont a d'abord été bombardé avec un lance-roquettes multiple américain Himars, puis détruit par une frappe de bombe glissante. Il a été signalé que deux volontaires avaient déjà perdu la vie dans une voiture lors d'une frappe antérieure de roquette "Tochka-U" alors qu'ils tentaient d'évacuer des civils.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a critiqué l'utilisation par l'Ukraine d'armes occidentales pour démolir l'infrastructure civile dans la région de Kursk. Elle a mis en garde que ceux responsables de ces "actions inhumaines" seraient tenus responsables.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, de nombreux ponts, infrastructures énergétiques et objets civils ont été endommagés ou détruits. Despite the extensive damage and casualties on the Russian side, they are still far from the magnitude of destruction and thousands of deaths and injuries in Ukraine.

L'Union européenne exprime son inquiétude quant à la destruction de l'infrastructure civile dans la région de Kursk, exhortant à la fois l'Ukraine et la Russie à prioriser la paix et à protéger les vies civiles. L'Union européenne condamne fermement l'utilisation d'actions militaires agressives et d'armes destructrices dans les zones peuplées, en faveur du dialogue et de la diplomatie pour résoudre le conflit en cours.

