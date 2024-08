Dans un développement récent, un bébé de 10 mois a été diagnostiqué avec la polio, marquant le premier cas de la maladie à Gaza en un quart de siècle.

Des traces du virus polio ont été détectés chez un bébé de 10 mois résidant à Deir al-Balah, la ville centrale de Gaza, selon une déclaration du ministère de la Santé vendredi soir. Il est important de noter que l'enfant n'avait pas reçu de vaccins contre la polio.

Plus tôt, UNICEF avait rapporté la présence du virus polio dans des échantillons environnementaux prélevés à Khan Younis et à Deir al-Balah en juillet. Par la suite, des échantillons prélevés sur trois enfants ont été envoyés à un laboratoire jordanien pour analyse.

Le retour de ce virus, éradiqué dans la plupart des régions développées, met en évidence les difficultés rencontrées par la population de Gaza, qui compte 2 millions d'habitants. Ils subissent des frappes aériennes israéliennes depuis octobre dernier. En raison de la pénurie de nourriture, de fournitures médicales et d'eau potable, de nombreux habitants sont contraints de vivre dans l'incertitude, 90% d'entre eux étant déplacés internes.

Depuis le début du conflit d'Israël contre Hamas après l'attaque du groupe le 7 octobre, plus de 40 000 Palestiniens ont perdu la vie à Gaza, selon des sources. L'attaque de Hamas a entraîné la mort de plus de 1 200 Israéliens et la prise en otage de 250 personnes, selon les autorités israéliennes.

En réponse, le ministère de la Santé collaborera avec UNICEF pour administrer des vaccins contre la polio aux enfants de moins de 10 ans à Gaza, avec plus d'un million de doses disponibles.

UNICEF a annoncé deux campagnes de vaccination pour ce mois-ci et le prochain à travers Gaza. UNICEF prévoit de vacciner plus de 640 000 enfants avec ces vaccins.

Cependant, une pause temporaire dans les hostilités est nécessaire pour mener efficacement la campagne de vaccination contre la polio, recommandée par l'Agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient et l'Organisation mondiale de la santé. Ils appellent tous à un cessez-le-feu humanitaire immédiat.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a souligné que "la paix et un cessez-le-feu humanitaire immédiat sont le vaccin ultime contre la polio".

Des médiateurs internationaux s'efforcent actuellement de convaincre Israël et Hamas de conclure un cessez-le-feu et un accord sur les otages plus larges la semaine prochaine, à la suite de négociations à haut risque au Qatar.

Gaza est sans polio depuis 25 ans, selon UNICEF.

"Le retour de la polio, une situation dont la communauté humanitaire a mis en garde pendant 10 mois, est un autre danger pour les enfants de la bande de Gaza et des pays environnants", a ajouté UNICEF, soulignant l'importance d'un cessez-le-feu.

Hamas a accueilli favorablement l'appel des agences de l'ONU vendredi pour une "pause polio" de sept jours.

Cependant, le ministère de la Santé de Gaza a mis en garde dans son communiqué vendredi dernier que "la campagne de vaccination ne sera pas suffisante sans une résolution drastique des problèmes d'assainissement et d'accumulation de déchets dans les camps de

Lire aussi: